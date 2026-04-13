Cumbre de cabecillas de disidencias Farc de ‘Calarcá’ en el Catatumbo quedó registrada en fotos

Imágenes conocidas por Caracol Radio dejan en evidencia una cumbre de cabecillas de las disidencias Farc de alias ‘Calarcá’ en zona rural del Catatumbo en 2024.

El encuentro se habría dado en medio de las conversaciones con el Gobierno Nacional, periodo en el que varios de estos jefes tenían órdenes de captura suspendidas, mientras que otros no.

Según el testimonio de una fuente que siguió estos movimientos desde el interior de la estructura, la reunión no fue un hecho aislado, sino un encuentro de alto nivel donde se definieron decisiones operativas, territoriales y financieras. “Reunión de comandantes, ellos estaban haciendo una reunión de comandantes porque ellos querían bajarse del Catatumbo y tomarse en Antioquia… como hacer lo mismo que hicieron en el Caguán”, explica.

Alias ‘Calarcá’ salió desde Bogotá y, en el camino, fueron recogidos otros integrantes de la estructura en Antioquia, desplazamientos que quedaron registrados en otras imágenes conocidas por Caracol Radio, antes de llegar al Catatumbo donde finalmente se realizó la cumbre.

La fuente detalla cómo logró establecer la existencia de esa reunión desde adentro del grupo armado. “Cuando yo empiezo a trabajarle a Ramiro, yo empiezo a tener acceso a Leo Firu. Cuando tengo acceso a Leo Firu, entonces empiezo a tener acceso a John Mechas, y es cuando me entero de que están en la mesa de diálogos… Ya cobré confianza con ellos cuando me dicen que toca subir al Catatumbo, que hay una reunión”, relata.

De acuerdo con la información conocida por este medio, en la imagen aparecen cabecillas como alias Hermes; Wenser Yosony Sabana Duque, alias ‘Oliver’; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias ‘Erika’; alias ‘Ramiro’, dado de baja; alias ‘Calarcá’; Yeison Alexis Ojeda, alias ‘Danilo Alvizú’; alias ‘Richard’; alias ‘John Mechas’; alias ‘Andrey’ y Juan Antonio Agudelo, alias ‘Urías Perdomo’.

Ese seguimiento permitió anticipar los movimientos posteriores. “Yo estaba dedicado a un blanco que era Ramiro… y en la caravana cojo más de un blanco que era asignado a varios batallones”, lo que evidencia que varios cabecillas se movilizaban de forma coordinada.

Además, en esa cumbre se discutieron temas clave para el fortalecimiento de la estructura. “Ellos estaban haciendo primero reclutamiento de menores… estaban forzando mujeres… para fortalecer las estructuras”, señala la fuente.

El componente económico también fue central. “Sí, coca y minería ilegal, oro ilegal”, agrega, dejando claro que estas economías sostienen la operación de la organización.

Vea aquí la cumbre de las cabecillas de las disidencias de las FARC de alias ‘Calarcá’.

Cumbre de cabecillas de Disidencias Farc de ‘Calarcá’ en el Catatumbo quedó registrada en fotos Ampliar Cumbre de cabecillas de Disidencias Farc de ‘Calarcá’ en el Catatumbo quedó registrada en fotos Cerrar

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