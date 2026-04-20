Aumentan a $640 millones recompensa por “Primo Gay” cabecilla de disidencias en Antioquia

Medellín, Antioquia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se elevó a $640 millones la recompensa por alias ‘Primo Gay’, señalado como tercer cabecilla de la estructura 36 de las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’, con presencia en el norte de Antioquia.

Según el funcionario, Neider Yesid Uñates López tendría una trayectoria criminal de más de 10 años y estaría vinculado a delitos como homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y reclutamiento ilícito.

Aumenta recompensa por cabecilla en Antioquia

De acuerdo con la información oficial, el cabecilla estaría relacionado con al menos 12 hechos criminales desde junio de 2025, lo que lo ubica como una pieza clave en la expansión de esta estructura ilegal.

Las autoridades señalan que operaría en zonas rurales de Briceño, donde se han registrado enfrentamientos y afectaciones a la población civil.

El ministro indicó que la Fuerza Pública mantiene operaciones en la zona y reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita su captura.