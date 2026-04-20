Cuando nadie da un peso por la selección es cuando Colombia juega mejor: Adolfo ‘El tren’ Valencia

Con 79 puntos y cuatro fechas antes del final, Bayern Múnich es campeón de la liga de Alemania, otra vez, con un colombiano a bordo. El guajiro Luis Díaz quien jugó 45 minutos en la victoria 4-2 y dio dos asistencias para construir la victoria que le dio la Bundesliga número 35 al gigante de Baviera.

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En el marco de esa celebración, en 6AM W de Caracol Radio habló Adolfo ‘el Tren’ Valencia sobre el buen momento por el que atraviesa el jugador Luis Díaz y aprovechó también para hablar sobre la Selección Colombia.

Sobre Luis Díaz:

El ‘Tren’ Valencia es otros de los jugadores de fútbol colombiano que alcanzó el título de la Bundesliga con un equipo europeo. Ante el buen momento de Luis Díaz dijo que: “Hay jugadores que tienen mucho agradecimiento y eso es lo que hace que Luis llegue con esa humildad y buen trabajo que tiene. El fútbol no es solo tocar una pelota, tiene otros complementos como la disciplina y la seriedad”, aseguró.

Indicó también que le suma la experiencia y buen nivel de sus compañeros porque eso hace que se motive.

Adaptación en Europa:

Por su experiencia comentó que: “La cultura es lo más difícil para adaptare, pero cuando hay un buen ambiente en la cancha y el camerino todo sirve para llegar motivado. Lucho tuvo la ventaja que a él lo acogieron muy bien porque es muy humilde”.

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Selección Colombia:

“Si nos ponemos a ver jugador por jugador, Colombia tiene buenos elementos. A mí no me molestó que hayan perdido los amistosos eso les sirve. Cuando nadie da un peso por Colombia es cuando rinde más y más serio juega”.

Selección Sub- 17

En las últimas horas la Selección Colombia Sub 17 le ganó a Argentina 4 -0 y así obtuvo el título Sudamericano, ante este hecho también opinó el ‘Tren’ Valencia.

“Esta es una generación que está pensando que Argentina tiene los mismos jugadores que antes y eso no es así. Yo vi a los muchachos jugando bien, jugando enfocados y así es, sin pensar en el pasado, hay que ir con todo”.

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