Cambió la clasificación del Sisbén en Bogotá: LINK para revisar si modificaron su puntaje en 2026

Logo del Sisbén e imagen de referencia de familia. Fotos: DNP / Getty Images

La Secretaría Distrital de Planeación informó sobre cambios en la clasificación del Sisbén para Bogotá, pasando de ser manual a automático, lo que desencadenó en una serie de solicitudes de revisión por parte de la ciudadanía tras la actualización de registros por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Le puede interesar: Advierten ofrecimientos para manipular el Sisbén a cambio de votos en Cali

Aseguran que estos cambios se deben a un proceso “técnico y automático” que se basa en la información más reciente que proviene de diferentes entidades y fuentes oficiales.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de clasificación del Sisbén?

Según lo plasma la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web, este nuevo sistema de clasificación determina de una manera automática el puntaje de los hogares, tomando como base información socioeconómica del país y se constata con la reportada desde el núcleo familiar.

Vea aquí: Prosperidad Social anunció pago del primer ciclo de Jóvenes en Paz: ¿cómo recibir la transferencia?

Al ser de manera automática advierten que “puede generar que, en algunos casos, la clasificación de un hogar cambie respecto a lo que estaba registrado antes”.

¿Cómo están organizados los grupos del Sisbén?

En total son cuatro grandes grupos en los que se ubican a las personas, dependiendo de su capacidad de ingresos y las condiciones de vida que tengan:

Grupo A (pobreza extrema): Desde el A1 hasta el D5

Desde el A1 hasta el D5 Grupo B (pobreza moderada): Desde el B1 hasta el B7

Desde el B1 hasta el B7 Grupo C (vulnerable): Desde C1 hasta C18

Desde C1 hasta C18 Grupo D (población no pobre y no vulnerable): Desde D1 hasta D21

LINK y paso a paso para conocer su puntaje del Sisbén

Las personas que quieran saber su nuevo puntaje del Sisbén tienen que ingresar al siguiente LINK → https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.html

En la parte inferior de la página le aparecerá la opción para rellenar con sus datos personales. Llene el formulario (tipo y número de cédula) y haga clic en ‘Consultar’.

Lea aquí: Alcaldía de Cali anuncia entrega de transferencias de los ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor

¿Cómo solicitar una revisión de su puntaje del Sisbén?

En caso de que el hogar haya cambiado su clasificación, se puede solicitar una revisión y una posterior actualización del puntaje. Para esto, debe acercarse a un punto de atención presencial del Sisbén para reexaminar la información de la encuesta.

También puede ver: Nuevo subsidio de vivienda: abren convocatoria de $50mil millones para comprar o mejorar su casa

Con esto se permiten evaluar si hay datos susceptibles de modificación y garantizar que la información que reposa en la base de datos sea acorde a la realidad.

Es importante que tenga en cuenta que al modificar los datos del hogar se puede generar un cambio en la clasificación, ya sea que baje, aumente o se sostenga.

Foto: Getty Images / andresr Ampliar Foto: Getty Images / andresr Cerrar

¿Cuáles son los puntos de atención presencial del Sisbén en Bogotá?

Cade Muzú

SuperCade Américas

Cade Yomasa

Cade Tunal

Cade Servitá

Cade Santa Lucía

Cade Santa Helenita

Cade Los Luceros

Cade La Victoria

Cade La Gaitana

Cade Kennedy

Cade Fontibón

SuperCade Suba

SuperCade Manitas

SuperCade Engativá

SuperCade CAD

SuperCade Bosa

SuperCade 20 de Julio

Amplíe más la información sobre los puntos de atención presencial del Sisbén haciendo clic en este LINK → https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/sisben/canales-atencion

Más sobre el tema: ¿Cómo consultar si soy beneficiario de Colombia mayor en 2026? Explicación según Prosperidad Social

Documentos y requisitos para trámites en el Sisbén

Llevar una copia de su documento de identificación que sea válido y vigente.

Copia de un recibo de los servicios de luz o agua para validar su dirección.

Contar con datos de contacto: correo electrónico y teléfono.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: