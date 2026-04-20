Concierto de J Balvin movió la economía y el turismo en Bucaramanga

El concierto de J Balvin no solo movió fanáticos en Bucaramanga. También se reflejó en el movimiento económico de la ciudad.

Durante ese sábado, la ocupación hotelera pasó del 39%, lo habitual para un fin de semana, al 58%, según datos de Cotelco Santander. Es decir, más gente llegando y quedándose en la ciudad por el evento.

Contexto: Hoteles, restaurantes y transporte impulsan el impacto económico por J Balvin en Bucaramanga

“Normalmente Bucaramanga pernota en un 39% un día sábado y gracias al evento se logró llegar a un 58% de ocupación”, explicó Giovana Lozano, presidenta del gremio en Santander.

El impacto ya se venía anticipando. Para ese concierto se proyectaban cerca de 18.000 millones de pesos en movimiento económico, especialmente en sectores como hoteles, transporte y comercio.

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Más allá del show, los datos muestran que este tipo de eventos terminan moviendo la ciudad por fuera del escenario.