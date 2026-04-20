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20 abr 2026 Actualizado 17:58

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Bucaramanga

Concierto de J Balvin movió la economía y el turismo en Bucaramanga

La ocupación hotelera subió del 39% al 58% por el concierto del fin de semana.

J Balvin. North America Tour 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

J Balvin. North America Tour 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images) / Roy Rochlin

J Balvin. North America Tour 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

El concierto de J Balvin no solo movió fanáticos en Bucaramanga. También se reflejó en el movimiento económico de la ciudad.

Durante ese sábado, la ocupación hotelera pasó del 39%, lo habitual para un fin de semana, al 58%, según datos de Cotelco Santander. Es decir, más gente llegando y quedándose en la ciudad por el evento.

Contexto: Hoteles, restaurantes y transporte impulsan el impacto económico por J Balvin en Bucaramanga

“Normalmente Bucaramanga pernota en un 39% un día sábado y gracias al evento se logró llegar a un 58% de ocupación”, explicó Giovana Lozano, presidenta del gremio en Santander.

El impacto ya se venía anticipando. Para ese concierto se proyectaban cerca de 18.000 millones de pesos en movimiento económico, especialmente en sectores como hoteles, transporte y comercio.

Lea también: J Balvin en Bucaramanga: este sería el impacto en el comercio

Más allá del show, los datos muestran que este tipo de eventos terminan moviendo la ciudad por fuera del escenario.

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