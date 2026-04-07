La Procuraduría investiga al alcalde de Caucasia por un contrato de acueducto y alcantarillado
Según la entidad de control, el mandatario habría suscrito el contrato de manera directa, omitiendo el proceso de licitación.
Cuacasia- Antioquia
La Procuraduría informó que le formuló pliego de cargos al actual alcalde de Caucasia, Johan Montes, por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo para el mejoramiento del acueducto y alcantarillado de esa población del Bajo Cauca antioqueño.
Según la entidad, el mandatario habría entregado un contrato en el 2024 sin licitación y de manera directa, lo que se podría catalogar como una presunta irregularidad. “Para el órgano de control, con su presunta conducta el mandatario local habría vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, por lo que calificó la posible falta como gravísima, cometida a título de dolo”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal tiene como objetivo determinar las posibles irregularidades en la ejecución de las obras.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...