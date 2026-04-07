La Procuraduría investiga al alcalde de Caucasia por un contrato de acueducto y alcantarillado

Cuacasia- Antioquia

La Procuraduría informó que le formuló pliego de cargos al actual alcalde de Caucasia, Johan Montes, por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo para el mejoramiento del acueducto y alcantarillado de esa población del Bajo Cauca antioqueño.

Según la entidad, el mandatario habría entregado un contrato en el 2024 sin licitación y de manera directa, lo que se podría catalogar como una presunta irregularidad. “Para el órgano de control, con su presunta conducta el mandatario local habría vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, por lo que calificó la posible falta como gravísima, cometida a título de dolo”.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal tiene como objetivo determinar las posibles irregularidades en la ejecución de las obras.