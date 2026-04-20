Veolia Tunja distribuye más de un millón de litros de agua en medio de la contingencia

Para mitigar la contingencia, la ciudad cuenta con 13 carrotanques de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, Veolia, Bogotá y el apoyo de Bomberos de Tunja, Cómbita y Villa de Leyva / Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá.

Tunja

El gerente de Veolia Aguas de Tunja, William Hernández, entregó un balance sobre la atención a la ciudadanía tras la contingencia en el servicio de agua en la ciudad.

Según explicó, la empresa ha logrado atender a cerca de 40.000 habitantes entre sábado y domingo mediante carrotanques, distribuyendo aproximadamente 1.200.000 litros de agua en unos 100 barrios de la capital boyacense.

“Hemos distribuido aproximadamente 1.200.000 litros de agua en los diferentes sitios de la ciudad, casi que hemos atendido en cobertura, hemos tratado de llegar a unos 100 barrios, pues sabemos que todavía nos falta y tenemos y entendemos que la gente esté con afán de poder recibir el servicio pero en ese esfuerzo estamos, tenemos una flota de carrotanques en este momento de 13 carrotanques y cuando el servicio comience a restablecerse, los 13 carrotanques van a ir quedando disponibles para concentrarnos en esos sectores que aún no están recibiendo líquido, de tal manera que podamos atender con mayor frecuencia y oportunidad a aquellos sectores que sigan sin restablecer su servicio en los días que vienen”, indicó Hernández.

Actualmente, Veolia cuenta con una flotilla de 13 carrotanques para garantizar el suministro en todos los sectores de la capital boyacense. Hernández señaló que, a medida que el servicio empiece a restablecerse, estos vehículos se concentrarán en las zonas que aún no reciban agua, con el fin de aumentar la frecuencia y oportunidad de la distribución.

El gerente destacó la articulación lograda a través del Puesto de Mando Unificado con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Gracias a esta coordinación, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Boyacá ha puesto a disposición tres carrotanques de gran capacidad sin costo alguno. Además, se cuenta con el respaldo de los bomberos de Tunja, Cómbita y Villa de Leyva, lo que ha permitido reforzar la atención a la emergencia.

Por otro lado, Hernández advirtió sobre la presencia de vehículos particulares que estarían aprovechando la situación para distribuir agua sin certificación sanitaria.

“Desafortunadamente no sabemos en qué condiciones sanitarias estén esos vehículos, entonces lo que sí le pedimos a la ciudadanía es que por favor esperen el suministro a través de los vehículos que están destinados por la empresa para tal fin. Los vehículos que van con la empresa van con una persona identificada, es decir, va un funcionario de Veolia Aguas de Tunja con el conductor del vehículo, acompañando y el funcionario va con logos y con su carnet de identificación para que sepan que estos son los vehículos que están oficialmente distribuyendo el agua que es potable”, subrayó.

El directivo recalcó que los vehículos contratados por Veolia cumplen con las normas de salubridad necesarias para garantizar que el agua entregada sea potable.