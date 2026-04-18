Avanza la reparación de la línea de aducción de acueducto en Ventaquemada, Boyacá

Desde el mismo momento de la contingencia, el equipo de ingenieros y contratistas especializados de Veolia Aguas de Tunja ha adelantado una jornada de trabajo ininterrumpido / Foto: Prensa Veolia

Tunja

Más de 180.000 personas en Tunja se están viendo afectadas por la contingencia presentada, tras la ruptura de la red que abastece de agua a la capital.

Frente a esto, la empresa Veolia Aguas de Tunja informó este sábado sobre el progreso en la atención de la emergencia causada por el movimiento en masa que afectó la línea de aducción en la zona rural de Ventaquemada.

Tras una jornada de trabajo ininterrumpido, la empresa confirmó que se cumplen los tiempos de reparación y los hitos técnicos previstos desde el inicio de la emergencia.

La fase 1 de estabilización del terreno concluyó con éxito, logrando detener el movimiento en masa y garantizando condiciones seguras para el personal y la maquinaria.

De manera paralela, se dio inicio a la fase 2, que contempla la reposición del tramo afectado. En el sitio ya se encuentran los cerca de 80 metros de tubería de alta densidad necesarios, mientras los equipos avanzan en la preparación del suelo y las labores de soldadura.

Con el fin de poder mitigar el impacto en la comunidad, desde la mañana se inició la distribución de agua mediante carrotanques en varios sectores de la capital boyacense. La prioridad está en las instituciones de salud, clínicas y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario.

Por otro lado, la logística se coordina directamente con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), con el fin de asegurar que el recurso llegue de manera organizada a los barrios más afectados. Además, los puntos de cargue continúan operativos para garantizar el suministro de los carrotanques en circulación.

Veolia Aguas de Tunja reiteró la importancia de un uso responsable del agua almacenada en tanques domiciliarios, destinándola únicamente para consumo humano y necesidades básicas de higiene. Se pidió evitar actividades como el lavado de vehículos, fachadas o riego de jardines durante el fin de semana.

La empresa destacó el apoyo de las alcaldías de Tunja y Ventaquemada, los Consejos de Gestión del Riesgo departamental y municipal, así como de los cuerpos de bomberos voluntarios de Tunja y Cómbita, cuya articulación ha sido clave en la atención de la emergencia.