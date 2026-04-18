Tunja está en emergencia por desabastecimiento de agua

La emergencia se presentó en la vereda San José de Gacal del municipio de Ventaquemada, Boyacá / Foto: Alcaldía de Ventaquemada.

Tunja

El 90% de la capital boyacense se encuentra sin agua debido al colapso de la red que suministra el servicio a la ciudad.

Esta situación se debe a que las fuertes lluvias de los últimos días en Ventaquemada provocaron la caída de la banca en la vereda San José del Gacal y que generó en la ruptura de la línea de acueducto que abastece a la capital boyacense.

“Las intensas y constantes lluvias en la zona rural de Ventaquemada han provocado un movimiento en masa de gran magnitud. Este fenómeno causó la pérdida de la calzada y colapsó un tramo importante de la tubería de aducción que trae el agua desde la represa de Teatinos hasta nuestra planta de tratamiento. Debido a la saturación del suelo y la inseguridad del terreno, declaramos el estado de contingencia para el abastecimiento de agua para los próximos días”, señaló William Hernández, gerente de Veolia Aguas de Tunja

De acuerdo con el directivo, se está trabajando en la zona desde el mismo momento en el que se conoció de la contingencia y esas labores se desarrollan en cuatro fases.

“Desde el primer momento, activamos nuestro plan de contingencia y Puesto de Mando Unificado (PMU) en las instalaciones de la empresa. La reparación es compleja y se va a ejecutar en cuatro fases. La primera tiene que ver con la estabilización del terreno para poder ingresar con seguridad. Esta labor calculamos que vaya hasta el mediodía de este sábado. Finalizada esta labor, iniciaremos la instalación de la nueva tubería, proceso que nos tomará hasta el mediodía del domingo”, agregó.

Tras superar las dos primeras fases, el lunes en la mañana el agua llegará a la Planta de Tratamiento para reiniciar el restablecimiento del servicio.

“Durante el transcurso de la próxima semana, el servicio se irá normalizando de manera paulatina en toda la ciudad”, afirmó Hernández.

La contingencia afecta al 90% de la ciudad y a más de 180 mil personas.

Se suspenden las clases por dos días en la capital boyacense

Frente a esta situación, la Alcaldía de Tunja emitió un comunicado en el da a conocer algunas medidas que se adoptaron en el Puesto de Mando Unificado (PMU) para los próximos días.

Suspensión de clases en colegios, universidades e institutos públicos y privados durante dos días (Lunes y martes).

Llamado al uso racional del agua, priorizando necesidades esenciales.

Recomendación de evitar el sobrealmacenamiento, especialmente en zonas altas.

Disponibilidad de 11 carrotanques para abastecer a los sectores afectados.

Activación permanente del Puesto de Mando Unificado hasta superar la emergencia.

Equipos técnicos trabajan en la estabilización del terreno y en la reparación de la tubería colapsada. Según las autoridades, la normalización del servicio está prevista entre el lunes y martes de la próxima semana.

La Alcaldía reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad y pidió colaboración ciudadana para enfrentar esta contingencia que pone a prueba la resiliencia de la capital boyacense.