¡2.805 cupos gratis en el SENA Atlántico para formación técnica y tecnológica!: ¿Cómo inscribirse?

A la izquierda: Mujer estudiando virtual desde su computadora portátil. A la derecha: Mujer en clase presencial escribiendo en su puesto (Crédito: Getty Images) / logo en medio: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el Atlántico abrió una nueva convocatoria de formación presencial y virtual con 2.805 cupos gratuitos dirigidos a los ciudadanos del departamento.

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La oferta incluye programas en niveles tecnólogo, técnico, auxiliar y operario, enfocados en mejorar las oportunidades laborales y fortalecer el talento humano de la región.

Los programas están distribuidos en los centros de formación Comercio y Servicios, Colombo Alemán, Industrial y de Aviación, y Agroecológico y Agroindustrial, además de la modalidad Abierta Web. De acuerdo con la entidad, esta oferta académica responde a las necesidades actuales del sector productivo y busca cerrar brechas en formación para el empleo.

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“Esta segunda oferta educativa es una puerta para que más personas se capaciten, mejoren su perfil laboral y contribuyan al desarrollo de nuestra región. Además, es una oferta que responde a las necesidades del sector productivo y que busca fortalecer las competencias laborales de los atlanticenses”, afirmó Jacqueline Rojas, directora del SENA Atlántico.

¿Cuáles son los programas disponibles?

Entre los programas disponibles se encuentran Electricista Industrial, Programación para Analítica de Datos, Sistemas Teleinformáticos, Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración, Instalación de Sistemas Eléctricos, Gestión Documental, Soldadura de Productos Metálicos, Cocina, Apoyo Administrativo en Salud, Operación de Maquinaria Agrícola, Operaciones Logísticas y Atención al Cliente, entre otros.

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Para facilitar el acceso, el SENA dispuso puntos de atención presencial en el Complejo de la Calle 30, la Agencia Pública de Empleo en el centro comercial Murillo Plaza y la sede urbana del Centro Agroecológico y Agroindustrial en Sabanalarga.

La entidad recordó que el proceso de inscripción es gratuito, no requiere intermediarios y exige cumplir requisitos básicos como edad mínima de 14 años, además de condiciones específicas según el programa.

Pasos para inscribirse

El registro en el aplicativo del SENA es obligatorio para poder inscribirse a los programas disponibles. El proceso se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresar a betowa.sena.edu.co

2. Hacer clic en la opción “Registrarse”

3. Diligenciar los datos del documento de identidad (tipo, número, lugar y fecha de expedición)

4. Verificar que la información sea correcta

5. Aceptar los términos y condiciones de la plataforma

6. Finalizar el registro para quedar habilitado en el sistema de oferta e inscripción