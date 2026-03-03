SENA abrirá 250 vacantes en Boyacá durante feria de empleo para mujeres

La Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Boyacá realizará una nueva edición de Expo Empleo SENA Mujer con 279 vacantes disponibles en distintos sectores productivos del departamento.

La jornada, que se desarrollará de manera simultánea en ocho municipios, busca facilitar el acceso directo de mujeres a procesos de selección formal.

«...Queremos que más mujeres en Boyacá accedan a oportunidades reales de empleo y puedan postularse directamente ante las empresas...», señaló la directora regional del SENA.

Según explicó la directora, la feria contará con la participación de cinco empresas que adelantarán procesos de selección durante la jornada.

Las vacantes incluyen perfiles como operadoras de máquina, trabajadoras agrícolas, mineras, enfermeras, auxiliares de enfermería, asesoras comerciales, mecánicas industriales, contadoras públicas, diseñadoras gráficas y vigilantes, entre otros.

«...Hemos articulado oferta en sectores diversos porque entendemos que el talento femenino está presente en todas las áreas de la economía...», afirmó.

La actividad se llevará a cabo en Tunja, Sogamoso, Duitama, Puerto Boyacá, Miraflores, Paipa, Moniquirá y Chiquinquirá, lo que permitirá descentralizar el acceso a la oferta laboral. De acuerdo con la directora, la meta es acercar los servicios de intermediación laboral a más municipios. «...No queremos que las mujeres tengan que desplazarse largas distancias para participar; por eso activamos nuestras sedes en diferentes puntos del departamento...», indicó.

Además de la postulación a vacantes, la jornada incluirá talleres gratuitos de orientación en entrevista laboral, proyecto de vida y planificación de carrera. «...No se trata solo de entregar hojas de vida; también buscamos fortalecer habilidades y brindar herramientas para que las mujeres enfrenten con mayor seguridad los procesos de selección...», sostuvo la directora del SENA en Boyacá.

La directora destacó que este tipo de espacios cobra relevancia en un contexto en el que el empleo femenino enfrenta mayores brechas frente al masculino. «...Seguimos trabajando para reducir esas brechas y aportar al desarrollo económico del departamento a través de la empleabilidad femenina...», concluyó, al reiterar la invitación a acercarse a la oficina de la Agencia Pública de Empleo más cercana.