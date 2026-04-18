Atlántico refuerza apuesta cultural en homenaje a Cepeda Samudio

En la Universidad del Norte, durante la inauguración de la quinta edición de la Cátedra Álvaro Cepeda Samudio, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció la disposición de su administración para continuar impulsando inversiones orientadas al fortalecimiento de la actividad cultural y la promoción del hábito de la lectura en el departamento.

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El evento, promovido por la Dirección de Arte y Cultura Cayena, se consolida como un espacio de reflexión en torno a la obra de Álvaro Cepeda Samudio, a quien el mandatario destacó como uno de los personajes ilustres que lograron narrar al mundo la identidad del Caribe colombiano.

Verano expresó su satisfacción por la continuidad de esta cátedra, que en su quinta edición reafirma su papel como punto de encuentro para el análisis contemporáneo de uno de los escritores más influyentes de la región. En ese contexto, subrayó que al revisar la historia literaria del país resulta inevitable reconocer la trascendencia de figuras como Gabriel García Márquez y José Félix Fuenmayor, junto a Cepeda Samudio, quienes integraron el emblemático Grupo de Barranquilla, considerado una de las comunidades intelectuales más influyentes de Colombia.

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En ese sentido, anunció la próxima adquisición de una antigua vivienda aledaña al lugar donde actualmente funciona la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico (CRA), con el objetivo de destinarla a la preservación del legado cultural del escritor. Asimismo, recordó que la casa patrimonial ubicada en la carrera 58, donde residió Cepeda Samudio y encontró inspiración para su obra, será parte de estas iniciativas de recuperación histórica.

La quinta edición de la cátedra adquiere se da en el marco del centenario del nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio, figura clave en la literatura y el periodismo nacional.