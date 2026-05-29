“Hasta El Fin Del Mundo”: la canción con la que Ela Taubert vuelve a enamorar al público

Ela Taubert, la cantante colombiana del pop latino y ganadora del Latin GRAMMY®, continúa consolidando su lugar dentro de la industria musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Hasta El Fin Del Mundo”.

Durante las últimas semanas, la artista había despertado gran expectativa entre sus seguidores al compartir adelantos del tema en redes sociales.

Estos fragmentos generaron más de 3,000 creaciones únicas y superaron las 500,000 visualizaciones, convirtiéndose en tendencia y alimentando la conversación sobre esta nueva etapa musical.

De hecho, fueron sus propios fans quienes escogieron el nombre oficial del sencillo, reforzando el vínculo cercano que Taubert mantiene con su comunidad.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando Ela interpretó por primera vez “Hasta El Fin Del Mundo” en vivo durante Premios Nuestra Tierra 2026 en Bogotá, una noche en la que también se consagró como una de las grandes ganadoras al recibir el galardón de “Mejor Artista Pop Femenina”.

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Con este lanzamiento, la cantautora continúa desarrollando una nueva era artística más auténtica, vulnerable y menos “perfecta”, iniciada con su anterior sencillo “La Gente Cambia”.

Inspirada en la incertidumbre y los acontecimientos que atraviesa el mundo actualmente, “Hasta El Fin Del Mundo” funciona como una carta abierta dedicada a las personas que más ama.

En versos como “No me importa qué pase mañana, si estás acá. Y si hoy se acabara el mundo, a tu lado quiero estar, fingir que nada malo va a pasar”, Ela invita a sus seguidores a reconectar con esa persona especial con la que estarían dispuestos a ir “hasta el fin del mundo”.

Próximamente, Ela Taubert se presentará el 28 de junio en Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico de Madrid, continuando así con la expansión internacional de su carrera.