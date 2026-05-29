La cantante estadounidense Bebe Rexha estrena su quinta colaboración con David Guetta en “Sad Girls”
Ambos artistas han trabajado juntos en numerosas ocasiones en canciones como “Hey Mama”, “Say My Name”, “One in a Million” y “I’m Good (Blue)”.
La cantante estadounidense Bebe Rexha lanzó este viernes su nuevo sencillo “Sad Girls”.
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“Sad Girls” es la quinta colaboración de Rexha con el DJ y productor discográfico francés David Guetta.
“‘Sad Girls’ es para cualquiera que haya estado alguna vez en una pista de baile con el corazón roto y se haya negado a dejar que la tristeza lo venza”, dijo Rexha en un comunicado.
“No estás bien, pero sigues bailando y luchando por ti misma. Esa es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en esos momentos”, agregó.
Rexha y Guetta han colaborado en numerosas ocasiones, en canciones como “Hey Mama”, “Say My Name”, “One in a Million” y “I’m Good (Blue)”.
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“Sad Girls” formará parte del próximo álbum de Rexha, ‘Dirty Blonde’, que se lanzará el 12 de junio.