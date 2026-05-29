La cantante estadounidense Bebe Rexha estrena su quinta colaboración con David Guetta en “Sad Girls”

La cantante estadounidense Bebe Rexha lanzó este viernes su nuevo sencillo “Sad Girls”.

Lea también: Paul McCartney presenta ‘The Boys of Dungeon Lane’, su nuevo disco en solitario en más de cinco años

“Sad Girls” es la quinta colaboración de Rexha con el DJ y productor discográfico francés David Guetta.

“‘Sad Girls’ es para cualquiera que haya estado alguna vez en una pista de baile con el corazón roto y se haya negado a dejar que la tristeza lo venza”, dijo Rexha en un comunicado.

“No estás bien, pero sigues bailando y luchando por ti misma. Esa es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en esos momentos”, agregó.

Rexha y Guetta han colaborado en numerosas ocasiones, en canciones como “Hey Mama”, “Say My Name”, “One in a Million” y “I’m Good (Blue)”.

Le puede interesar: Gustavo Cerati regresa a Colombia gracias a la IA junto a Charly y Zeta en Soda Stereo Ecos

“Sad Girls” formará parte del próximo álbum de Rexha, ‘Dirty Blonde’, que se lanzará el 12 de junio.