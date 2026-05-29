¿Quiénes colaboran con Mau y Ricky en su nuevo álbum? Estas son las sorpresas del disco

Mau y Ricky presentan oficialmente “Ricky y Mau”, su nuevo álbum de estudio y el proyecto más íntimo, espontáneo y emocional de su carrera.

Más que un disco, este lanzamiento representa un momento de transformación para los hermanos, nacido desde la libertad creativa y el deseo de hacer música desde un lugar honesto y profundamente personal.

El álbum reúne 12 temas que exploran el amor, la nostalgia, la tensión emocional y la vulnerabilidad desde una mirada contemporánea.

La propuesta mezcla pop latino, producción moderna y melodías memorables, alternando entre momentos de alta energía y canciones melódicas cargadas de sensibilidad.

Uno de los momentos más íntimos llega con “Las Flores”, escrita por Ricky para Mau, una canción sobre la hermandad y la importancia de compartir el camino con las personas correctas.

“A veces todo cambia cuando entiendes que no importa dónde estás, sino con quién estás ahí”, comparte Ricky.

El lanzamiento oficial ocurrió en un Teatro Metropólitan completamente entregado, en una noche cargada de emoción y cercanía donde las canciones encontraron su lugar definitivo: cantadas de vuelta por la gente que ayudó a darles vida.

¿Cuáles son las colaboraciones?

El álbum, reúne colaboraciones con Kapo, Lia Kali, Matisse y Marc Anthony, ampliando el universo sonoro del proyecto.

Canciones destacadas

“Te Quiero” feat. Kapo , éxito viral y una declaración romántica.

, éxito viral y una declaración romántica. “AMAPOLA” , el focus track, con melodía irresistible y energía luminosa.

, el focus track, con melodía irresistible y energía luminosa. “Líos” feat. Lia Kali , sensual y magnética, con producción elegante.

, sensual y magnética, con producción elegante. “Recordando” feat. Marc Anthony, colaboración histórica y atemporal.

Para Mau y Ricky, este álbum representa mucho más que una nueva colección de canciones. Es una oportunidad de compartir historias personales y fortalecer el vínculo con una comunidad de seguidores que ha estado presente en cada paso de su carrera.

Con “Ricky y Mau”, el dúo apuesta por la cercanía, la honestidad y las emociones reales, demostrando que, más allá de los éxitos y las colaboraciones estelares, su mayor fortaleza sigue siendo el vinculo que han construido con su público.