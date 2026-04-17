Greeicy lanza “Discúlpeme Señor” y revela la portada de su nuevo álbum

La cantante y actriz colombiana nominada al Latin GRAMMY, Greeicy, estrena su nuevo sencillo “Discúlpeme Señor”.

Una confesión amorosa cargada de picardía y frescura que combina afrobeats, ritmos electrónicos y merenguetón.

El tema formará parte de su próximo álbum de estudio, Candela, cuya portada también fue revelada.

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La canción, escrita por Greeicy, refleja la energía traviesa y aventurera de la artista, mostrando a una mujer decidida y directa que se abre a la posibilidad de un nuevo encuentro.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Sebastián Villota y codirigido por la propia Greeicy, con la participación de la actriz Luces Velásquez.

Inspirado en la estética vintage de los cabarets de mediados del siglo pasado, el video presenta a Greeicy como una bailarina bajo el control de una Madame, interpretada por Velásquez, resaltando su faceta actoral y creativa.

“Discúlpeme Señor” es el segundo lanzamiento de Greeicy en 2026, tras “Mantis” junto a Cultura Profética. Ambos se suman a una serie de sencillos que marcan su nueva etapa musical, incluyendo “El Limonar”, “Estas Ganas”, “Quiero+” y “Curándote”.

Además, la artista prepara una colaboración internacional con Steve Aoki y Farruko en “Ya Pa’ Qué”, presentada en el Ultra Music Festival y disponible en mayo.

Con más de 23 millones de seguidores en Instagram, Greeicy continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

Su nuevo álbum Candela promete ser un testimonio de empoderamiento femenino.