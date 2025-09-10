Laura Pausini en Colombia: Fechas y boletería

Uno de los actos más completos del pop y la balada pop regresa a Colombia. Laura Pausini, la italiana que nos cautivó en el año 1993 con su canción ‘La soledad’, un tema que fue presentado para ganar en el Festival de la canción de San Remo y que luego se convertiría en uno de los mayores éxitos de la cantante.

Desde entonces Pausini es una de las cantantes más relevantes de Italia, ha llevado su música por muchos países y además habla 5 idiomas: italiano, español, portugués, francés e inglés, lo que ha hecho que su música sea más universal. Cuenta con más de 75 millones de discos vendidos y 6.000 millones de reproducciones. Es dueña de un Grammy, cuatro Latin Grammy, un Globo de Oro y ha sido nominada al Óscar y al Emmy. En 2023 fue reconocida como la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, siendo la primera artista no hispanohablante en recibir este galardón.

A lo largo de su carrera ha compartido escenario con artistas como Luciano Pavarotti, Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Shakira, Céline Dion, Tiziano Ferro e incluso con Michael Jackson. Tiene otros logros como ser la primera italiana en presentarse en recintos icónicos como el Madison Square Garden, el Royal Albert Hall y el Olympia de París.

Recientemente la cantante estuvo presentándose en Colombia el 10 de marzo de 2024 en el marco de la gira donde presentaba su disco “almas paralelas” y con el que pudo reencontrarse con el público colombiano luego de 17 años de ausencia en nuestros escenarios.

Laura Pausini anunció este miércoles el próximo lanzamiento de la continuación de uno de sus discos más famosos, ‘Yo canto’, y que llegará acompañado de una gran gira internacional que pasará por varios países de Latinoamérica, con fechas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, República Dominicana, Puerto Rico y Brasil, además se extenderá hasta 2027.

La gira, que comenzará en marzo del próximo año, tendrá su primera parada en España, luego estará en Montevideo (10 de abril), Buenos Aires (12 de abril), Santiago (15 y 16 de abril) y Ciudad de México (2 de mayo).

IO CANTO • YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027



General sale a partire dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre 2025.

Pre-sale per gli iscritti al @Laura4uOfficial a partire dalle 11:00 di domani, giovedì 11 settembre 2025.

•

General sale desde el 12 de septiembre de 2025 a las 11:00… pic.twitter.com/QMkECOhFrk — Laura Pausini (@LauraPausini) September 10, 2025

Adicionalmente, en el marco de esta gira, hará el lanzamiento de la continuación del álbum ‘Yo canto’, que tendrá por título ‘Yo canto 2’ La italiana señaló que “nunca dejó de pensar en hacer nuevas ediciones de ese álbum de versiones”

¿Cuándo?

La cantante italiana se estará presentando en Colombia el próximo 22 de abril en el Movistar Arena, en Bogotá.

Boletería:

Las entradas para el ‘Yo Canto World Tour’ estarán disponibles a partir del próximo viernes 12 de septiembre a las 11:30 a. m. en la plataforma TuBoleta.com. Los miembros del club de fans tendrán acceso a una preventa exclusiva que será el día anterior, el 11 de septiembre a partir de las 10:00 a. m.