Los Revéz debutan en la escena musical con la canción ‘Quiero que vengas’

El grupo colombiano integrado por Diego Sáenz, comunicador, músico, presentador y director de radio, quien se une al guitarrista chileno Gonzalo Pizarro (con quien fundaron la agrupación de rock ‘Pirañas’ en el 2008) y a Diego Correa, vocalista y multi instrumentista (integrante de la banda Los Cocoa), para dar vida a Los Revéz.

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La agrupación sale de la unión de tres artistas que buscando y ahondando en su pasión por la música deciden unirse y formar ‘Los Revéz’, en entrevista con Caracol Radio indicaron que: “Desde finales de la pandemia veníamos trabajando en este proyecto, en este momento estamos 24/7 grabando, haciendo promoción y haciendo música. Estamos disfrutando de esto”.

‘Quiero que vengas’: primer sencillo

La banda llega con “Quiero Que Vengas”, su primer sencillo oficial y carta de presentación ante la industria. Con una propuesta de rock directo y moderno, la canción aparece como una invitación abierta, un llamado a que esa persona venga y se quede, apoyado en un juego de palabras provocador que deja espacio a la interpretación del oyente.

“Esta canción habla de los pequeños momentos donde a uno lo invitan pero uno no sabe qué hacer ni cómo comportarse, habla de eso, pero en una forma sugerente”, dijo Diego Correa a Caracol Radio.

La canción se presenta junto a un cinematográfico videoclip realizado por Brian Gálvez y su productora Wow Studios, que refuerza el carácter irreverente de la banda. La historia muestra a una fan que logra infiltrarse en un hangar durante el rodaje del grupo, burlando la seguridad, hasta esconderse en una caja de carga. La historia escala con un giro inesperado, en donde la fan resulta ser uno de los integrantes de la agrupación, reflejando el sentido del humor, irreverencia y complicidad que define a Los Revéz.

Por su parte diego Sáenz comentó que esta canción es la carta de presentación por varios motivos: “Es fácil de aprender, es una canción más masiva, más festivalera y es una canción que le puede pasar a todos”.

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EP: “Al Derecho… y Los Revéz”

“Quiero Que Vengas” es el primer adelanto del EP “Al Derecho… y Los Revéz”, proyecto que se encuentra en su etapa final de producción y que será presentado bajo una estrategia de lanzamientos progresivos hasta completar seis canciones.

Gonzalo Pizarro comentó que en este es un EP muy variado: “Vamos a seguir divirtiéndonos y esperamos que la pueda conectar con eso. Tenemos canciones muy roqueras, otras muy enojadas, tenemos una electrónica y le hacemos un homenaje a esta gran ciudad”.

Con este sencillo, Diego Sáenz, Gonzalo Pizarro y Diego Correa establecen el tono de una banda que entiende el rock como energía, espectáculo y declaración de identidad.

La agrupación tendrá su primer concierto el próximo 08 de mayo, pero tendrán un gran lanzamiento que están programando para finales del mes del mayo.

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