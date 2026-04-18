Mylan, artista de Manizales, firma con Royalty Records, el sello discográfico liderado por Maluma

El cantante y compositor colombiano Mylan da un paso clave en su carrera al firmar con Royalty Records, el sello discográfico liderado por Maluma.

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Mylan, originario de Manizales y radicado en Medellín, ha construido una identidad sonora que integra hip hop, reggae y afrobeat con canto y Rap

Su autenticidad y cercanía con el público lo han convertido en un referente para una nueva generación de oyentes.

En plataformas digitales, el artista ha consolidado una fuerte presencia: más de 83 mil seguidores en TikTok, 29 mil en Instagram, más de 10 mil suscriptores en YouTube y 35 mil oyentes mensuales en Spotify.

Canciones como “Bye”, “No Sé Pedir Perdón” y “Santera” han acumulado miles de reproducciones y visualizaciones.

Para Royalty Records, la llegada de Mylan confirma su propósito de transformar el panorama musical apoyando a talentos emergentes..

La firma marca el inicio de una nueva etapa para Mylan, quien ya prepara su primer lanzamiento bajo el sello: “Mentienda”, un sencillo concebido como una declaración emocional que evidencia todo su potencial artístico.

Con apenas 23 años, Mylan se ha destacado por su autenticidad radical, celebrando la imperfección como un rasgo humano y artístico valioso.