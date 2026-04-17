La cantautora estadounidense Olivia Rodrigo estrena el video de nuevo su sencillo “Drop Dead”

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Olivia Rodrigo attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Dia Dipasupil/FilmMagic) / Dia Dipasupil

La cantautora y actriz estadounidense Olivia Rodrigo estrenó el video de su nuevo sencillo “Drop Dead”, la primera canción de su próximo álbum de estudio ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’.

En el videoclip, dirigido por la canadiense Petra Collins, Rodrigo deambula por el Palacio de Versalles, corriendo de habitación en habitación antes de colgarse una guitarra rosa y ponerse a tocar.

Rodrigo indicó que el álbum presentará principalmente “canciones de amor tristes”.

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El pasado 2 de abril se reveló el nombre del disco tras ser pintado en una pared rosa en Los Ángeles, con la última palabra del título, “Amor”, en muchas ciudades.

El álbum marcará un cambio estilístico respecto al sonido pop-rock de los dos primeros álbumes de Rodrigo, inspirándose en su estancia en Londres, afirmando que será su trabajo más experimental hasta la fecha.

‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’, el tercer trabajo discográfico de Rodrigo, saldrá a la venta el 12 de junio.

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El disco fue grabado junto a su productor Dan Nigro, quien trabajó en sus dos primeros discos, ‘Sour’ y ‘Guts’.

Antes del lanzamiento de su nuevo álbum, Rodrigo cumplirá una doble función como presentadora e invitada musical de ‘Saturday Night Live’ el sábado 2 de mayo.

Será su debut como presentadora, aunque ya apareció en el programa como artista invitada, junto al actor Keegan-Michael Key en 2021 y Adam Driver en 2023.