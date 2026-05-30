Madrid se prepara para una avalancha llamada Bad Bunny: 10 conciertos en tres semanas

SAN JUAN, PUERTO RICO - JULY 11: Bad Bunny performs onstage during Night One of Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aqui" Residencia En El Choli at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on July 11, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images) / Kevin Mazur

A partir de este sábado, la capital española se transformará en la “capital de la música urbana” con la llegada de Bad Bunny, quien tiene programados 10 conciertos en tres semanas en el Estadio Riyadh Metropolitano.

BARCELONA, SPAIN - MAY 22: Bad Bunny performs in concert during his "DeBI TiRAR MaS FOToS" Tour at Estadi Olimpic Lluis Companys on May 22, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Xavi Torrent/Getty Images) / Xavi Torrent Ampliar BARCELONA, SPAIN - MAY 22: Bad Bunny performs in concert during his "DeBI TiRAR MaS FOToS" Tour at Estadi Olimpic Lluis Companys on May 22, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Xavi Torrent/Getty Images) / Xavi Torrent Cerrar

Con una asistencia estimada de más de 600,000 personas en total, las autoridades madrileñas ya han preparado un plan especial para manejar accesos y transporte público, evitando el caos en una ciudad que se prepara para recibir a la mega estrella puertorriqueña.

El artista, considerado uno de los fenómenos globales más importantes de la música contemporánea, se encuentra en medio de una gira que incluye 29 conciertos por Europa.

Tras presentarse en Barcelona los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys y en Lisboa el 26 y 27 de mayo en el Estádio da Luz, ahora llega a Madrid para una residencia inédita que reafirma su poder de convocatoria.

La magnitud del evento ha llevado a las autoridades a reforzar el Metro de Madrid y los sistemas de transporte público, garantizando que los miles de asistentes puedan movilizarse con seguridad y comodidad.

Bad Bunny, conocido por su capacidad de innovar y sorprender en cada show, ha convertido sus giras en experiencias culturales que trascienden la música.

En Lisboa, por ejemplo, sorprendió al público con la participación de Sech, mientras que en Barcelona ofreció un espectáculo cargado de energía y visuales de gran formato.

Madrid, por su parte, espera una puesta en escena que combine lo mejor de su repertorio con elementos de producción de talla mundial.

Con esta serie de conciertos, Madrid se prepara para vivir una auténtica avalancha musical que promete marcar un antes y un después en la historia de los espectáculos en Europa.