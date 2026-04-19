Así puede un pensionado afiliarse a caja de compensación GRATIS: Requisitos clave y paso a paso

En Colombia hay muchos ciudadanos que lograron su pensión luego de trabajar durante 25 años o más y que cotizaron las semanas mínimas para su jubilación. De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, hay alrededor de 2,1 millones de pensionados inscritos tanto en Colpensiones como en los fondos privados.

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Todas las personas que son pensionadas tienen acceso al sistema de salud en las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS), aunque no todos están afiliados a una caja de compensación. Estas instituciones privadas prestan servicios de bienestar, entretenimiento, turismo, recreación, entre otros.

Un pensionado que desee afiliarse gratis a una de estas entidades privadas puede hacerlo. Sin embargo, estos adultos mayores deben cumplir una serie de requisitos para que su inscripción sea sin costo y puedan acceder al beneficio de gratuidad.

¿Quiénes pueden afiliarse de forma gratuita?

Para las personas pensionadas hay tres modalidades de afiliación. La primera es gratuita. Esta modalidad se aplica para quienes tienen una mesada pensional inferior a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Estas personas tienen acceso a servicios de recreación, deporte y cultura, y pueden afiliar a su grupo familiar.

De otra parte, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 y la Ley 2225 de 2022, los trabajadores que hayan acreditado 25 o más años de afiliación al Sistema de Subsidio Familiar, a través de una caja de compensación familiar, son afiliados de forma automática al Sistema de Subsidio Familiar en calidad de “pensionados por fidelidad”.

Adicionalmente, tiene la posibilidad de asociar a su grupo familiar de primer grado, es decir, cónyuge o compañero permanente e hijos menores de 18 años. En el caso de que quiera inscribir a su pareja, esta persona no puede ser trabajador activo.

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¿En qué casos la afiliación no es gratuita?

Las otras dos modalidades en las que un pensionado puede afiliarse a una caja de compensación implican pagos del 0,6 % o del 2 % del monto de la pensión mensual. Estas modalidades aplican para personas que reciben pensiones de más de 1,5 SMMLV.

Aportes mensuales del 0,6 %:

Si la persona tiene una pensión de hasta 1,5 SMMLV, puede acceder a servicios de recreación, deporte, cultura, turismo y capacitación; además puede afiliar a su grupo familiar.

Tendrá acceso a servicios de recreación, turismo y capacitación, pero no a los de deporte y cultura. También puede afiliar a su grupo familiar.

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Aportes mensuales del 2 %:

Los pensionados tendrán derecho a todos los servicios de la caja de compensación, es decir: recreación, deporte, cultura, turismo, capacitación y otros servicios que ofrezca la entidad. También pueden afiliar a su grupo familiar.

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