Avanza la Mesada 14 para docentes pensionados: ¿en qué consiste el proyecto que aprobó la Cámara?

La Cámara de Representantes aprobó este martes 7 de abril el sexto debate del proyecto de ley que busca devolver la mesada 14 a las maestras y maestros de Colombia. La iniciativa impulsada por el Gobierno es un avance crucial para un sector que ha reclamado un trato equitativo en sus derechos pensionales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la aprobación, destacando el impacto positivo que tendrá esta medida en miles de educadores colombianos.

“Aprobado de forma unánime en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto que devuelve la mesada 14 para las maestras y maestros de Colombia, impulsado por el Gobierno de @petrogustavo y las bancadas progresistas de Cámara”, publicó el ministro en su cuenta de X.

¿En qué consiste la Mesada 14 para docente?

La propuesta establece que la Mesada 14 aplicará tanto para los docentes ya pensionados como para aquellos que accedan a este derecho en el futuro, incluyendo a sus beneficiarios. Este enfoque busca garantizar que todos los miembros del magisterio se beneficien de la restitución de este pago extraordinario anulado.

“La presente iniciativa de reforma constitucional tiene como objetivo devolver la mesada 14 a los educadores y las educadoras oficiales que se encuentren o llegaren a estar en goce de asignación de retiro, goce de pensión, o sus beneficiarios”, señala el proyecto.

Según el proyecto, esta propuesta se fundamenta en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que administra los beneficios sociales de los docentes. Este modelo es similar al aplicado para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo que subraya la intención de equiparar las condiciones salariales de los docentes con las de otros sectores que gozan de este derecho.

En ese sentido, los docentes a los que les aplica el acto legislativo son los dispuestos en la Ley 91 de 1989, que crea el FOMAG y que establece la existencia de docente nacional, nacionalizado y territorial.

Personal nacional: aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional;

aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional; Personal nacionalizado: los que fueron vinculados por nombramiento de la entidad territorial con anterioridad al 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975.

los que fueron vinculados por nombramiento de la entidad territorial con anterioridad al 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975. Personal territorial: son aquellos vinculados por nombramiento de la entidad territorial a partir del 1 de enero de 1975, sin el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43.

Entre los componentes principales de este proyecto, se propone incorporar un párrafo al artículo 48 de la Constitución Política. El objetivo es consagrar la excepción que habilita a los educadores oficiales a recibir la Mesada 14. Esta reforma, una vez completado su trámite en el Legislativo, entrará en vigencia de forma inmediata.

La Mesada 14, un pago extraordinario anual, se concibió como un mecanismo de compensación por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en razón de la inflación. Este beneficio se otorgó a todos los pensionados, salvo las excepciones del artículo 279 de la Ley 100, dentro de las cuales se contempla a los afiliados del FOMAG creado por la Ley 91 de 1989.

No obstante, fue eliminada para los docentes en 2005 bajo el Acto Legislativo 01 por el Congreso de la República: “Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.

Su restitución es vista como un acto de justicia para el magisterio colombiano.

¿Qué sigue para el proyecto de ley?

La aprobación en la Cámara de Representantes representa un avance significativo. Ahora, restan dos debates en el Senado de la República para que la iniciativa, que no tendrá efectos retroactivos, se convierta en ley, antes de que finalice el periodo legislativo, programado para el 20 de julio de 2026.

“Más de 164 mil profesores volverán a recibir la mesada 14 si el Congreso acompaña este proyecto que es apoyado por la mayoría de los partidos políticos”, aseguró el senador ponente Alejandro Carlos Chacón.