¿Qué obligaciones fiscales tiene un pensionado en Colombia? Ley 2273 de 2022 explicada

A pesar de estar retirados de la vida laboral, los pensionados sí tienen algunas responsabilidades específicas de pagos, esto solo en los casos en los que superen ciertos límites de ingresos o patrimonio, en estos casos específicos, deberán presentar su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en las fechas establecidas.

Según la ley local, la mesada de un pensionado en Colombia está exenta del impuesto de renta hasta un límite de 1.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) mensuales.

De esta manera, si la pensión excede este monto, el valor adicional es considerado renta gravable, indican desde la DIAN, y debe ser incluido en la declaración de renta.

¿Quiénes deben declarar? Estos son los topes establecidos por la Dian

Las pensiones deberán presentar su declaración si durante el año gravable cumplieron con alguno de los siguientes requisitos.

Patrimonio bruto al 31 de diciembre: Igual o superior a 4.500 UVT, es decir, $212.062.500.

Igual o superior a 4.500 UVT, es decir, $212.062.500. Ingresos brutos: Si recibió en total, sumando pensión y otros ingresos, $65.891.000 o más (equivalente a 1.400 UVT).

Si recibió en total, sumando pensión y otros ingresos, $65.891.000 o más (equivalente a 1.400 UVT). Consumos con tarjeta de crédito: Si usó sus tarjetas por un monto igual a mayor a $65.891.000 en el año.

Si usó sus tarjetas por un monto igual a mayor a $65.891.000 en el año. Total de compras y consumos: Si gastó esa misma suma en el año en compras generales.

Si gastó esa misma suma en el año en compras generales. Consignaciones, depósitos o inversiones financieras: Si movió montos iguales o superiores a $65.891.000 en 2024.

¿Qué pasa si no declara?

Si es pensionado y no realiza los pagos correspondientes tendrá una sanción mínima por no presentar la declaración de 10 UVT, es decir, $498.000, pero puede aumentar considerablemente si se debía pagar algún impuesto.

En esos casos, la multa puede iniciar en un 5 % del impuesto a cargo por cada mes de retraso, y alcanzar hasta el 100 % del valor total, dependiendo del tiempo y la conducta del contribuyente.

La Dian ya definió el calendario tributario para este año, por lo que los pensionados deben revisar con urgencia si están obligados a declarar y en qué fecha específica deben hacerlo, según el último dígito de su cédula.

Otros impuestos que deben pagar los pensionados:

Más allá de la mesada que recibe un pensionado en Colombia, los jubilados deben asumir pagos también por:

Impuesto predial: Si tienen una propiedad a su nombre

Si tienen una propiedad a su nombre Impuesto de vehículos: Si son dueños de un vehículo

Si son dueños de un vehículo IVA (Impuesto al Valor Agregado): En la compra de bienes y servicios que lo incluyan

(Impuesto al Valor Agregado): En la compra de bienes y servicios que lo incluyan Aportes al Sistema de Salud (SGSSS): Todos los pensionados deben realizar aportes obligatorios al sistema de salud. El porcentaje varía según el monto de la mesada pensional:

4% para quienes reciben hasta un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).

10% para quienes perciben entre dos y tres SMMLV.

12% para ingresos superiores a tres SMMLV.