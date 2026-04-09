¿Cuántas mesadas reciben los profesores públicos en 2026? Así para los del 1278 y más. Getty Images

La Ley 100 de 1993 estableció que los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y los beneficiarios sobrevivientes en el sector público tenían derecho a recibir una mesada adicional en el año, reconocida como la “mesada catorce”.

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Este beneficio recibió un cambio significativo con el Acto Legislativo 01 de 2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Dicha normativa conllevó una reforma del artículo 48 de la Constitución y eliminó progresivamente la mesada 14, con un corte definitivo para nuevas pensiones a partir de 2011.

Desde entonces han sido varios los intentos de equilibrar la retribución pensional de los maestros en Colombia, teniendo en cuenta que en otros regímenes especiales, como es el caso del Ejército y la Policía, se sigue teniendo acceso a la mesada adicional.

Una propuesta de ley que ya ha tenido su sexto debate en el Senado busca devolver este beneficio a los maestros, basándose en la singularidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, que se encarga de manejar sus prestaciones.

¿Qué docentes reciben la mesada 14 en Colombia?

Con la entrada en funcionamiento del Acto Legislativo 01 de 2005, la mesada 14 quedó eliminada para las personas que cumplieron con sus requisitos de pensión después del 31 de julio de 2011.

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De esta manera, la mesada 14 para docentes públicos pensionados siguió vigente en los siguientes casos:

Pensiones reconocidas antes del 29 de julio de 2005 que no excedan los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

que no excedan los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pensiones causadas entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, siempre y cuando el monto inicial sea igual o inferior a tres salarios mínimos legales vigentes.

De acuerdo con el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, ponente del proyecto que busca retornar la mesada 14, en la actualidad solo el 35 % de los maestros pensionados reciben dicho beneficio bajo las condiciones vigentes.

¿Cuántas mesadas reciben los docentes jubilados en 2026?

En el 2026, previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Acto Legislativo 272/2024C, que busca retornar la mesada 14, la mayoría de los docentes pensionados en Colombia reciben 13 mesadas a lo largo del año.

Estas condiciones son iguales tanto para los maestros cobijados por el Decreto Ley 2277 de 1979 (el anterior régimen) como para los que se hayan pensionado después del 19 de junio de 2002, quienes están regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002.

Dichas mesadas corresponden a los 12 meses del año y un ingreso adicional en diciembre. Con la mesada 14, los profesores recibirían un pago extra a mitad de año, como se contemplaba en el artículo 142 de la citada Ley 100.

¿Cuándo empieza a regir la mesada 14 en Colombia?

El proyecto de ley que busca regresar el derecho a la mesada 14 a los docentes en Colombia se encuentra en su sexto debate en el Senado de la República, necesitando dos discusiones más para su aprobación y sanción definitiva.

En ese sentido, el Gobierno espera que dichos debates puedan darse antes de la apertura de la próxima legislatura el 20 de julio.

El pago de la mesada 14 para los docentes del Estado se ampara en la existencia del FOMAG como cuenta especial del régimen de pensiones de los docentes, el cual cubre tanto a aquellos vinculados por nombramiento del gobierno nacional como de entidades territoriales.