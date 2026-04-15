Así funciona la pensión para cuidadores de personas discapacitadas en Colombia: requisitos y más. Cortesía: Getty Images / Jordi Mora igual

En Colombia existen varios tipos de pensiones, están las de vejez, invalidez y de sobrevivientes. No obstante, también existe una pensión que beneficia a los padres de familia con hijos en condición de discapacidad. Se trata de una modificación a la ley 100 de 1993, en la cual coexisten los dos regímenes: Prima Media y Ahorro Individual con Solidaridad.

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Se trata de la ley 797 de 2003 que establece la pensión especial con el objetivo de “facilitar la rehabilitación, cuidados y atención que requieren dichos hijos, y de esta manera proporcionarles una digna calidad de vida dentro de su núcleo familiar”.

Esto se dio al declarar inconstitucionales dos disposiciones legales que restringían ese derecho, mediante la Sentencia C-269 de 2025, en la que la Sala Plena eliminó las exigencias que obligaban a ser mujer trabajadora activa y que suspendían el beneficio en caso de reincorporación al empleo formal.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión especial?

Que la madre o padre cabeza de familia haya cotizado al Sistema General de Pensiones al menos el mínimo de semanas exigidas en el Régimen de Prima Media para acceder a la pensión, sin importar la edad, es decir, 1.300 semanas.

en el Régimen de Prima Media para acceder a la pensión, sin importar la edad, es decir, 1.300 semanas. Que el hijo presente una discapacidad física o mental, que le impida valerse por sí mismo, debidamente calificada de acuerdo con las normas de seguridad social.

que le impida valerse por sí mismo, debidamente calificada de acuerdo con las normas de seguridad social. Que el hijo con discapacidad, de cualquier edad, dependa económicamente de su madre o de su padre si fuere el caso.

De esta manera, según la sentencia T-729 de 2008, las personas que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente tendrán la posibilidad de acceder a esta pensión, incluso aunque no estén cotizando de forma activa al momento de presentar la solicitud ante el fondo de pensiones.

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Cabe recordar que, para el caso de las mujeres, se estableció una reducción de semanas de cotización que pasará de 1.300 semanas a 1.000 semanas en el 2036. Cada año se descontarán 50 semanas de cotización. Para este año, las semanas mínimas de cotización quedaron en 1250 semanas. Esto se mantiene con la reforma pensional y la edad continúa en manteniéndose en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

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