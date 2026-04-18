Lanzamiento del plan cosecha para garantizar la seguridad de los recolectores cafeteros en Quindío

Armenia

Este sábado se llevará a cabo el evento en el municipio de Pijao con el fin de fortalecer la estrategia orientada a garantizar el desarrollo seguro, organizado y eficiente de la recolección cafetera durante el primer semestre del año en el departamento.

Precisamente el Mayor Jhony Gutiérrez jefe de la Policía de Carabineros del Quindío sostuvo que lo clave es el trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, las alcaldías municipales y el Comité de Cafeteros.

“Tenemos el lanzamiento del plan cosecha del primer semestre del 2026. Este 18 de abril de de este año, vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de la estrategia para brindar una seguridad efectiva y asertiva a toda la cadena que comercial que se mueve alrededor de del café de nuestro departamento", manifestó.

Añadió: “Aquí acá hay unos actores primordiales, el caficultor, el que es el dueño, el que es el operario, el que es el recolector, el que es el administrador de esa finca cafetera, el que está en el centro de Acopio, el que toda la cadena de movilidad o transportadora que se encarga de movilizarlo, los miembros de nuestro comité de cafeteros que son muy importantes de la Federación de Cafeteros de Colombia, todos articulados".

Reconoció que al departamento ser pequeño ofrece facilidades para brindar la cobertura y control correspondiente en cuanto a la cercanía con el caficultor y la comunidad en el sector rural para lograr obtener información oportuna de cualquier eventualidad.

“Si nos organizamos de manera estratégica y optimizamos a los caficultores que están en el territorio, a los extensionistas, a los transportadores, vamos a ser más efectivos. Bueno, tenemos una ventaja. El departamento de Quindío por ser un departamento pequeño ofrece facilidades de control", destacó.

Resaltó que la estrategia tendrá un despliegue especial en los municipios de la cordillera quindiana, donde se concentra gran parte de la producción cafetera del departamento.