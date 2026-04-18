Dudamel tras la derrota del Cali con Chicó: “Nos hemos complicado nosotros solos”

Tras la derrota 1-0 frente a Boyacá Chicó, el Deportivo Cali dejó más dudas que certezas y así lo reflejaron las palabras de su entrenador Rafael Dudamel y del arquero Pedro Gallese en rueda de prensa, marcada por la autocrítica y la presión por los puntos perdidos.

El equipo azucarero dominó gran parte del primer tiempo, generando varias opciones claras, pero nuevamente la falta de contundencia pasó factura. Dudamel fue claro al analizar lo ocurrido:

“Han sido partidos muy diferentes, pero en ambos hemos tenido las suficientes ocasiones como para por lo menos irnos adelante en el resultado”, aseguró.

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Sin embargo, el técnico hizo énfasis en el bajón del equipo tras el descanso:

“En el segundo tiempo no hemos sido aplicados, hemos perdido el orden, hemos perdido la responsabilidad y allí empezaron a aparecer los espacios”, explicó, señalando el momento clave que permitió el gol del conjunto boyacense.

Además, reconoció el golpe que significa irse sin puntos:

“Nos hemos enredado, nos hemos complicado nosotros solos y nos vamos con las manos vacías en un partido en donde tuvimos muchas ocasiones”, agregó.

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Por su parte, Pedro Gallese envió un mensaje directo a la hinchada, en medio de la preocupación por el bajo rendimiento reciente:

“Primero siempre agradecerle por todo el apoyo que se queden tranquilos porque nosotros estamos seguros que vamos a clasificar”, afirmó el portero.

El guardameta también mostró su inconformidad con el desarrollo del juego, especialmente por las constantes interrupciones:

“Mucho tiempo, jugadores en el piso, mucho corte de juego. Esto es fútbol, tenemos que jugarlo”, expresó, cuestionando además el tiempo añadido.

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Dudamel, consciente del momento crítico, no esquivó la responsabilidad y dejó claro que el equipo ya no tiene margen de error:

“Hoy ninguna explicación va a sustituir esta amargura ,nos quedan dos partidos, seis puntos, margen de error cero”, sentenció.

Finalmente, tanto técnico como jugador coincidieron en la necesidad de unión para afrontar lo que viene, especialmente con el clásico en el horizonte. Gallese lo resumió así:

“Hoy más que nunca tenemos que estar juntos, el grupo y el hincha, y así hacernos más fuertes”.

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El Deportivo Cali queda obligado a ganar lo que resta y esperar resultados, en un cierre de campeonato donde ya no depende completamente de sí mismo.