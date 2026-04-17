Así quedó Deportivo Cali en la tabla del descenso tras derrota con Boyacá Chicó
Pasto le ganó a Jaguares y lo sigue hundiendo en la tabla del descenso.
La Liga Colombiana va llegando al final del todos contra todos y la tabla del descenso comienza a tener un panorama claro. Jaguares, Chicó, Cúcuta, Internacional de Bogotá y Alianza se encuntran en zona de riesgo de perder la categoría a final del año.
Sin embargo, desde hace unos años los hinchas del Deportivo Cali han cargado con la preocupación latente de una posible pérdida de categoría. Si bien están algo lejanos, no deja de considerarse en esta clasificación.
Chicó 1-0 Cali
El conjunto Ajedrezado sumó su cuarta victoria del campeonato y, si bien está eliminado de la competición, son tres puntos que le permiten ilusionarse con salir de la zona de riesgo.
El equipo boyacense se impuso 1-0 al Deportivo Cali en la apertura de la fecha 17 de la Liga colombiana. La anotación la hizo Jairo Molina al minuto 47′ tras asistencia de Yesus Cabrera.
Jaguares 2-3 Pasto
El conjunto nariñense se impuso 2-3 en su visita al cuadro de Montería. Los goles fueron de Andrey Estupiñán, Wilson Morelo y Enrique Serje, mientras que por el equipo local convirtió por duplicado Andrés Rentería. Este resultado sigue hundiendo al equipo del Sinú en su aspiración de salvación.
Tabla del descenso de la Liga colombiana
|Posición
|Equipo
|Promedio
|20
|Jaguares
|0.82
|19
|Boyacá Chicó
|0.86
|18
|Cúcuta Deportivo
|0.93
|17
|Internacional de Bogotá
|1.10
|16
|Alianza FC Deportivo Cali
|1.12
|15
|Deportivo Cal
|1.12
|14
|Llaneros
|1.17
Otros partidos de la fecha 17 con relación al descenso
Domingo 19 de abril
- Santa Fe vs. Cúcuta
- Junior vs. Llaneros
Lunes 20 abril
- Once Caldas vs. Internacional