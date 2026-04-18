Ciclovía de Bogotá estrenará nuevo tramo este domingo, 19 de abril: son más de 3 kilómetros

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció que este domingo, 19 de abril, Bogotá estrenará un nuevo tramo de ciclovía que tiene más de 3 kilómetros de recorrido.

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Este nuevo tramo de la ciclovía de Bogotá estará ubicado en la avenida Boyacá, entre las calles 170 a 183. Además, sobre la calle 183, desde la carrera 72 y 54D.

Desde el Distrito también informaron que será una vía de 3.22 kilómetros exclusiva para el deporte de los capitalinos. De esta manera, el total de la ciclovía pasa de 138.24 a 141.46 kilómetros de extensión.

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Al igual que durante los demás tramos, este nuevo tendrá presencia de guardianes de la ciclovía, puntos de hidratación y de información.

“IDRD habilitará la expedición de nuevos permisos de aprovechamiento económico para vendedores autorizados interesados en vincularse a estas rutas con oferta de alimentos, bebidas, accesorios o servicios de ciclo-taller”, detallaron desde la Alcaldía de Bogotá.

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Desvíos en la ciclovía

Desde el IDRD también recordaron que, por obras en la carrera 9 con calle 116, el recorrido de la ciclovía se ajustará para no generar afectaciones a las personas.

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Los bogotanos que transiten por ese sector deberán continuar por la calle 116 hasta la carrera 11. Desde ese punto, pueden retomar la ruta de la ciclovía sin problema.

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