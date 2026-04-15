Nuevo cobro en el recibo de la luz en Bogotá: estas son las localidades que deberán pagarlo

En los últimos días, varios ciudadanos en Bogotá se han visto afectados por un nuevo cobro que está reflejando en el recibo de la luz que es emitido por la empresa ENEL. En Caracol Radio le contamos por qué está pasando esto y cómo leer su factura.

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La Alcaldía de Bogotá indicó que no se trata de un aumento en el precio del kilovatio o algo que tenga que ver directamente con el consumo de la luz, sino que, por el contrario, se trata de una mudanza administrativa entre empresas.

¿Por qué aumentó el cobro en el recibo de la luz?

El operador de aseo Limpieza Metropolitana (LIME) S.A E.S.P, quien está a cargo de los servicios de barrido, recolección de residuos, limpieza y poda en algunos sectores de Bogotá había informado previamente a sus usuarios que la tarifa de aseo pasará a ser cobrada de forma mensual a través de la factura de Enel Colombia.

Esto quiere decir que, ya no se hará de forma bimensual, por medio de la factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como se realizaba previamente.

En este proceso de transición, es posible que en su último recibo del agua le hayan cobrado menos días de aseo de lo habitual, y esos días restantes se movieron a la factura de la luz para quedar al día.

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Localidades que verán reflejado el cambio en el recibo de la luz:

Este cambio no fue para todas las localidades de la ciudad al mismo tiempo, pues el 61% de Bogotá ya venía manejando este sistema desde el año 2020.

Sin embargo, la novedad impactó a ocho localidades que todavía no estaban manejando esa metodología. Las localidades son las siguientes:

Teusaquillo

Mártires

Antonio Nariño

Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe

Tunjuelito

Ciudad Bolívar

Bosa

Engativá

Barrios Unidos

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¿Cómo leer la factura de energía de Enel Colombia?​​

En la parte superior derecha encontrará la información principal de su servicio, su número de cuenta, el número del medidor y la clase de servicio que tiene contratado.

Más abajo se encuentran sus datos personales. En esta sección hay avisos informativos relacionados con los cambios o variaciones en su consumo de energía.

Luego encontrará la fecha de pago oportuno, la fecha de suspensión, la próxima lectura del medidor, el periodo de facturación y la cantidad de días facturados.

En la parte central de la factura tendrá algunos consejos prácticos para hacer un uso más eficiente de la energía. Además, están los canales de atención disponibles de Enel Colombia.

Por último, en la parte inferior están todos los medios de pago habilitados, tanto digitales como presenciales.

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