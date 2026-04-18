“Golpearon y torturaron a mi hija”: denuncian brutal agresión contra menor en colegio de Suba

Se registra un grave caso de presunto acoso escolar en el colegio Nueva Zelandia A, en la localidad de Suba, que involucra a una menor de 12 años.

Según los tutores de la menor, la estudiante ha sido víctima de agresiones por parte de alumnas de grados superiores, específicamente de noveno y décimo. “Golpearon a mi hija, me la encerraron, la torturaron y la tuvieron secuestrada en un baño por más de cinco minutos, incluso la obligaron a pelear”, cuenta.

La tutora afirma contar con pruebas de estos hechos y asegura que no ha recibido una respuesta clara por parte de las directivas del colegio, pese a la gravedad de la situación. Además, indicó que habría otros casos similares que también estarían afectando a estudiantes de la institución.

“Conocemos el caso de una niña que ella si fue bastante agredida, la cogieron en el salon del colegio entre varias niñas, ella es pequeña y no podia defenderse”, comentan

Por su parte, la Secretaría de Educación informó que ya tiene conocimiento de lo ocurrido y que actualmente adelanta labores de verificación para esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes.