Obras de la Av. 68 avanzan: estaciones de TransMilenio del grupo 9 ya superan el 70% de ejecución

El director del IDU, Orlando Molano, confirma que las obras del grupo 9 de la av. 68, que comprende desde la carrera 48 hasta la carrera 9, sobre la calle 10, ya alcanza un 83% de avance en su fase constructiva, “estamos trabajando en los detalles de urbanismo, ya estamos plantando árboles, labor que se tienen que realizar al finalizar la obra para evitar que se afecten durante el proceso de construcción”, aclara Molano.

De acuerdo con el IDU, este grupo tiene la responsabilidad de construir dos estaciones de TransMilenio, la estación de la carrera 11 que alcanza un 86 % y la de la carrera 19, en un 70%. En las diferentes estaciones ya se llevan a cabo la instalación de cableado y se desarrollan labores de limpieza. Además, la construcción mediante Pipe Jacking ya alcanza el 100%.

Ademas, Molano afirma que: “Lo que ha pedido el alcalde Carlos Fernando Galán es que este año habilitemos este grupo, que tiene la responsabilidad de construir 2 km y que a futuro va a conectar con el Corredor de la Séptima”.

El proyecto contempla, por sentido, tres carriles mixtos y uno exclusivo para TransMilenio, además de dos carriles de sobrepaso en las estaciones. Incluye la construcción de 53 mil m2 de espacio público y zonas verdes, así como 3,1 km de ciclorrutas. En materia ambiental, se proyecta la plantación de más de 500 árboles, priorizando especies nativas.