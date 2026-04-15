¿Cuándo se habilitará la estación temporal de Transmilenio de la Avenida 39? Esta es la fecha

¿Cuándo se habilitará la estación temporal de la Avenida 39? Esta es la fecha

La Empesa Metro de Bogotá anunció que a partir del 18 de abril será necesario realizar el cierre completo de la estación de TransMilenio calle 45. Sin embargo, ese mismo día se podrá usar la estación temporal Av. 39.

Los usuarios podrán ingresar a la estación por la Av. Caracas con calle 37 o por la Av. Caracas con calle 39. Al igual que las demás estaciones temporales, contará con zonas de ingreso a los buses, torniquetes, taquillas, accesos para personas con movilidad reducida y señalización completa para los usuarios.

Esta novedad se da debido a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá que avanza en la Av. Caracas. Con corte al 28 de febrero de este año, el Metro de Bogotá ya tiene un avance del 73,75%.

Ante cualquier duda por las obras en este punto de la ciudad, la Empresa Metro de Bogotá indica que los bogotanos se podrán acercar a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la carrera 13 A No. 38-90 localidad de Santa Fe.