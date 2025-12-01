Así se activa la recarga de la tarjeta TuLlave: Tiempo que se demora y cómo validar el saldo

La tarjeta TuLlave se ha convertido en un dispositivo esencial para quienes viven en Bogotá, ya que esta se utiliza para validar su pasaje al momento de abordar el transporte público, bien sea en un bus del Sitp o en una estación de Transmilenio.

De acuerdo a las cifras del Distrito, hasta junio de 2024 más de 4 millones de personas utilizaban algún servicio de transporte público en la capital del país para llegar a sus diferentes destinos. Sin embargo, los usuarios deben recargar la tarjeta TuLlave con un monto específico para que puedan validar su pasaje de forma correcta.

Si bien la forma tradicional para realizar la recarga es en las taquillas ubicadas en las estaciones de Transmilenio o en establecimientos determinados a donde pueden ir los usuarios, estos también tienen la posibilidad de llevar a cabo el mismo trámite a través de su celular, ya que el sistema habilitó el proceso de forma digital.

¿Cómo funciona la recarga de la tarjeta TuLlave desde el celular?

Para hacer la recarga de la tarjeta TuLlave por medio del celular, los usuarios deben seguir este procedimiento:

Acceder a la página web de Maas , donde los usuarios pueden llevar a cabo las recargas digitales.

, donde los usuarios pueden llevar a cabo las recargas digitales. Escribir el número o el serial de la tarjeta TuLlave , este es de 16 dígitos y se encuentra ubicado en la parte de atrás de la misma.

, este es de 16 dígitos y se encuentra ubicado en la parte de atrás de la misma. Luego de ello, elegir el método de pago más adecuado para realizar la transacción.

para realizar la transacción. Al finalizar este proceso, debe esperar un tiempo mínimo de 30 minutos para que el dinero llegue al sistema central.

Por otra parte, la plataforma Maas realizará un cobro de 200 pesos IVA incluido por su uso para recargar la tarjeta TuLlave.

¿La recarga llega de forma directa a la tarjeta TuLlave?

Si el usuario realiza la recarga de forma digital, el monto no llega directamente a la tarjeta TuLlave; por lo tanto, el usuario deberá completar el proceso para que cuente con el dinero solicitado. El paso a paso es el siguiente:

Identificar los puntos de activación que se encuentran ubicados en las entradas o en las taquillas de las estaciones.

de las estaciones. Introducir la tarjeta en la ranura correspondiente.

Ingresar a la opción “Recarga digital” .

. Validar el saldo que recargó desde el celular y seguir las instrucciones que indica la pantalla para que complete el proceso.

para que complete el proceso. La pantalla le indicará que la transacción fue completa, y al final recibirá su tarjeta de vuelta.

Ahora bien, el usuario también puede completar el proceso de recarga desde los validadores ubicados en los buses zonales del Sitp. En este caso, solamente debe acercar la tarjeta como si fuera a pagar un pasaje para que tome el valor que solicitó. Luego de ello, podrá hacer la validación habitual.

¿Cómo verificar que tiene saldo en la tarjeta TuLlave?

Si una persona desea verificar el saldo que tiene en la tarjeta TuLlave, lo puede hacer a través de los validadores ubicados en las estaciones de Transmilenio. Sin embargo, hay quienes pueden hacerlo desde la aplicación TransmiApp. Para ello, deben tener activado el sistema NFC en su celular.