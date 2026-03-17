Hallan cuerpo de mujer incinerada en la comuna 1 Popular: autoridades investigan posible feminicidio

Medellín, Antioquia

En la madrugada del lunes 16 de marzo, habitantes del barrio San Pablo, en la comuna 1 (Popular), al nororiente de Medellín, reportaron lo que inicialmente parecía un incendio estructural. Sin embargo, tras investigaciones preliminares, se evidenció un posible crimen tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

Alrededor de las 4:40 a. m., los vecinos del sector alertaron a la línea de emergencias 123 sobre un incendio en una vivienda. Al lugar se desplazó el Cuerpo de Bomberos, que, tras controlar el fuego, realizó el hallazgo de una mujer incinerada al interior del inmueble.

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El cuerpo de la mujer, identificada como Selene Roldán Beltrán, de 25 años, presentaba quemaduras. Una fuente le aseguró a Caracol Radio que no se habría tratado de un accidente: se encontraron manchas de sangre en diferentes puntos de la vivienda y botellas con residuos de gasolina, lo que respalda la hipótesis de que el fuego fue provocado.

Según versiones de testigos y vecinos, la pareja sentimental de la víctima, con quien vivía, fue vista saliendo del inmueble en una motocicleta después de que se iniciara el fuego.

El personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver y el levantamiento de pruebas en el sitio, bajo la línea de un posible feminicidio.