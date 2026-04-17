Familiares de detenidos en Itagüí realizan protestas en la parte externa del penal

Itagüí- Antioquia

Jorge Carmona, quien es un defensor de derechos humanos de la población carcelaria, informó que varias personas han venido realizando diferentes manifestaciones en la parte externa de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüi. Una se efectuó el miércoles y la otra se realizó este jueves.

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Según el líder social, la polémica de la fiesta con los cabecillas del Valle de Aburrá ha generado un daño colateral en los demás internos que no tienen relación alguna con los involucrados en la mesa de paz urbana. Asegura el señor Carmona que el INPEC ha realizado operativos en patios específicos.

“Se quieren desquitar con los demás internos. Me están llegando muchas denuncias, que es el cuerpo de reacción inmediata del INPEC con internos de los patios cinco y seis. Les están destruyendo todo. Me están informando que sacaron a los internos del patio seis desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde a una cancha, en pleno sol, y en ese lapso, fuera de que lo estuvieron todo el día con el sol que hizo hoy en la ciudad de Medellín, mientras que estaban en esa cancha, les destruyeron absolutamente todo", denunció.

Para el señor Carmona, esa actuación de los guardias carcelarios es un “abuso de autoridad”.

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Al par de esta protesta de familiares, otro grupo de ciudadanos también llegó a la cárcel donde con arengas expresaron su apoyo al proceso de paz y exigiendo el derecho a esta posibilidad de llegar a un acuerdo con los cabecillas.

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