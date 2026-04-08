El líder social de Risaralda Eisenhower Zapata habría sido amenazado por el Clan del Golfo

Pereira

Un nuevo hecho de intimidación contra el defensor de derechos humanos y vocero de víctimas del conflicto armado, Eisenhower Zapata. Según el líder, en los últimos días su vivienda fue objeto de actos de hostigamiento, entre ellos la aparición de mensajes intimidantes pintados en la fachada, los cuales estarían firmados por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Zapata aseguró que, aunque no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas, en esta ocasión le preocupa el origen de las mismas, ya que este grupo es considerado el brazo armado del Clan del Golfo.

“En las últimas dos semanas, dos vehículos estuvieron cerca a la casa y estaban tomándole foto donde estaban todas las cámaras de televisión. Hubo una cámara ya la que le cortaron el cable de conexión, pero inmediatamente apareció un aviso del EGC en las puertas de la casa donde yo vivo, ese es el brazo militar del Clan del Golfo”, manifestó el líder social.

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Zapata indicó que estos casos de intimidación se vienen registrando desde finales del año pasado y se han intensificado en los últimos meses, incluso asegura que hay una persona que recientemente salió de la cárcel y que lo amenaza a través de llamadas y mensajes de texto.

“Desde el 2025, en diciembre, veníamos nosotros recibiendo ciertas advertencias, y sobre todo porque, ustedes saben que nosotros hemos estado en los municipios que tienen en este momento advertencia por alerta temprana, Mistrató, Belén y Pueblo Rico. En los tres municipios hemos tenido mensajes, nos enviaron una hoja escrita de un miembro del Clan del Golfo en el cual nos amenaza de frente, y hay un tipo que salió de la cárcel no hace mucho y nos amenaza por el WhatsApp. Está identificado su número celular, cómo se llama, y qué hace, viene de pagar cuatro años de prisión aquí en la cárcel de La 40, y no solamente me amenaza a mí, sino que también amenaza al esquema de protección”, añadió Zapata.

El defensor indicó que ya puso en conocimiento de las autoridades estos hechos, por lo que actualmente se adelantan las investigaciones correspondientes. Asimismo, confirmó que su esquema de seguridad fue reforzado debido al nivel de riesgo.

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El caso vuelve a poner en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan los líderes sociales en la región, así como la necesidad de garantizar su protección y el ejercicio de su labor en defensa de los derechos humanos.