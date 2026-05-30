Jamundí descarta riesgos que obliguen a mover puestos de votación en zona rural

En Jamundí será reforzada la seguridad para el 31 de mayo.

Jamundí

Aunque la situación de orden público en la zona rural de Jamundí continúa generando preocupación por los recientes ataques de las disidencias de las Farc contra la Fuerza Pública, que incluso han terminado afectando a la población civil, la Alcaldía reiteró que no se trasladarán puestos de votación para las elecciones presidenciales de este 31 de mayo.

Según explicó la alcaldesa Paola Castillo, tanto el Ejército como la Policía le informaron que la jornada electoral podrá desarrollarse con normalidad, sin necesidad de modificar los puntos establecidos por la Registraduría en sectores como Robles y Potrerito, donde se han registrado algunos de los más recientes hechos de violencia.

“Tuvimos un consejo de seguridad con nuestra fuerza pública en donde tanto el Ejército como la Policía nos manifestaron que en este momento la jornada transcurre tranquilamente. No hay ninguna amenaza aparente para las elecciones”, señaló.

No obstante, la mandataria reconoció la compleja situación de seguridad que enfrenta el municipio, por lo que anunció un refuerzo de la Fuerza Pública.

“Vamos a tener para estas elecciones 250 hombres y mujeres policías y vamos a tener 16 pelotones para un total de 450 hombres del Ejército, reforzando toda la seguridad y el orden público para que las elecciones transcurran en total tranquilidad”, agregó.

Frente a la preocupación generada por un panfleto que advertía sobre la supuesta presencia del Frente 57 de las disidencias en el municipio, la alcaldesa señaló que, según información entregada por el Ministerio de Defensa y organismos de inteligencia, no existe evidencia que confirme la presencia de esa estructura armada en Jamundí.