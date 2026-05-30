Retrasos en pagos de EPS tienen sin salario a trabajadores del Hospital de Candelaria, Valle

El hospital depende en gran medida de los recursos que recibe de Emssanar y Nueva EPS, entidades que actualmente le adeudan más de 3.400 millones de pesos. / Colprensa

Candelaria

Cerca de 150 trabajadores del Hospital de Candelaria, Valle del Cauca, enfrentan retrasos de hasta dos meses en el pago de sus salarios debido a las dificultades financieras que atraviesa la institución por la falta de giros oportunos de las EPS.

El gerente del centro asistencial Jorge Luis Bedoya, explicó que el hospital depende en gran medida de los recursos que recibe de Emssanar y Nueva EPS, entidades que actualmente le adeudan más de 3.400 millones de pesos.

“Nosotros tenemos pagos menores a 90 días pendientes de realizar, de la nueva EPS por 1.704 millones de pesos pendientes y de Emssanar por 1.738 millones de pesos que nosotros estamos requiriendo para el funcionamiento normal de la institución, entre eso, principalmente el pago a los servidores de la institución”, detalló.

El directivo advirtió que la falta de liquidez también dificulta la compra de medicamentos, insumos y material médico quirúrgico, además de generar incertidumbre entre el personal de salud, que depende de estos ingresos para su sostenimiento.

“Si estos ingresos no nos llegan con la oportunidad debida en el pago de la cartera correspondiente, pone en riesgo que nosotros podamos adquirir insumos, medicamentos, material médico quirúrgico y principalmente empieza a generar un retraso en la oportunidad de pago al personal, que es el insumo más importante de los hospitales. Si las personas empiezan a tener dificultades con sus ingresos, empieza a generar un malestar y pone el riesgo que se retiren de la institución”, agregó.

El gerente señaló que, de persistir los retrasos en los pagos, podría verse afectada la capacidad de atención del hospital, que presta servicios a cerca de 35.000 usuarios afiliados principalmente a las dos EPS con mayores deudas.