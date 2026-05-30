Conmoción en Cali por los asesinatos de dos mujeres en hechos aislados

Las autoridades buscan establecer si las víctimas habían reportado amenazas, antecedentes de violencia de género o alguna situación de riesgo.

Cali

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los asesinatos de dos mujeres ocurridos en hechos aislados en Cali y que han generado preocupación entre la ciudadanía.

De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas tenía aproximadamente 35 años y habría sido atacada con arma blanca. Los investigadores adelantan las labores para establecer su identidad, esclarecer el crimen y dar con los responsables.

El otro caso corresponde al de Marcela Gómez Sepúlveda, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo y cuyo cuerpo fue hallado dentro de un costal en el separador de la calle 70, a la altura del barrio La Rivera, en el nororiente de Cali.

“Estamos atentos a la causa de la muerte; sin embargo, hay una información preliminar que apunta a que se trataría de asfixia mecánica, es decir, que no presenta heridas de otro tipo”, detalló el general Herbert Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las autoridades indicaron que dentro de las investigaciones también se busca establecer si las víctimas habían reportado amenazas, antecedentes de violencia de género o alguna situación de riesgo.