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30 may 2026 Actualizado 14:17

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Valle pide intervención del Gobierno Nacional tras cierre de servicios de salud en Buga y Roldanillo

El gobierno departamental advirtió que la falta de pagos oportunos por parte de las EPS agrava la prestación de los servicios de salud y pone en riesgo la atención de miles de usuarios en el Valle del Cauca.

Secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes

Secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes

Secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes

Erika

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Valle del Cauca

Ante el cierre de servicios de salud en algunos municipios del Valle del Cauca, que afecta a usuarios de la Nueva EPS y del magisterio, la Gobernación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para adoptar medidas que permitan garantizar la atención de los pacientes.

Las autoridades de salud del departamento solicitaron una reunión con el interventor de Nueva EPS para buscar soluciones frente a la creciente cartera que afecta a instituciones como la Fundación San José de Buga y al Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, que suspendió la atención para usuarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

“El cambio de interventor, ni de superintendente ha solucionado un problema de pagos grave. La deuda del departamento supera los 7 billones de pesos y si bien, la Nueva EPS ha hecho algunos pagos a algunas instituciones, tenemos otras donde la deuda se ha incrementado, de tal forma que no hay otra salida administrativa que cerrar servicios”, señaló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

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La funcionaria advirtió que las dificultades financieras también ponen en riesgo la permanencia del personal de la salud, lo que podría agravar aún más las barreras de acceso a la atención para miles de usuarios.

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