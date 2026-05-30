Valle pide intervención del Gobierno Nacional tras cierre de servicios de salud en Buga y Roldanillo

Valle del Cauca

Ante el cierre de servicios de salud en algunos municipios del Valle del Cauca, que afecta a usuarios de la Nueva EPS y del magisterio, la Gobernación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para adoptar medidas que permitan garantizar la atención de los pacientes.

Las autoridades de salud del departamento solicitaron una reunión con el interventor de Nueva EPS para buscar soluciones frente a la creciente cartera que afecta a instituciones como la Fundación San José de Buga y al Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, que suspendió la atención para usuarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

“El cambio de interventor, ni de superintendente ha solucionado un problema de pagos grave. La deuda del departamento supera los 7 billones de pesos y si bien, la Nueva EPS ha hecho algunos pagos a algunas instituciones, tenemos otras donde la deuda se ha incrementado, de tal forma que no hay otra salida administrativa que cerrar servicios”, señaló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

La funcionaria advirtió que las dificultades financieras también ponen en riesgo la permanencia del personal de la salud, lo que podría agravar aún más las barreras de acceso a la atención para miles de usuarios.