Buenaventura sigue en crisis de agua: activan atención con carrotanques y distribución por sectores

Hay afectaciones en el suministro de agua en varios sectores de Buenaventura debido al bajo nivel del río Escalerete.

Buenaventura

Buenaventura continúa enfrentando una grave crisis en el suministro de agua potable, en medio de una alerta roja decretada por la disminución del caudal del río Escalerete.

Esta situación, sumada a las fallas en la infraestructura del sistema de acueducto, ha generado bajas presiones que impiden que el servicio llegue de manera continua a varios sectores de la ciudad portuaria.

Para mitigar la emergencia, las autoridades han puesto en marcha un plan de contingencia que incluye la distribución del agua por sectores y reforzar la atención con carrotanques proporcionados por el Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle y con apoyo del sector privado.

“Operativamente hemos venido haciendo unas maniobras especiales, es decir, dar el servicio por bloques, por barrios, para permitir que se concentre en algunos sectores y les llegue y también hemos hecho la atención con carro tanques”, indicó María Efigenia Salazar Gutiérrez, gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, SAAAB.

Desde la entidad hicieron un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en inversiones estructurales que permitan modernizar el sistema de acueducto y reducir las pérdidas de agua, que actualmente alcanzan niveles críticos cercanos al 92%, agravando la crisis que hoy vive Buenaventura.