Univalle reitera que está prohibido permanecer en los campus de la Universidad después de las 10pm

La Rectoría y las Vicerrectorías de Bienestar Universitario y Administrativa de Univalle han tomado un conjunto de medidas para garantizar la seguridad, en particular en la Ciudad Universitaria de Meléndez.

Luego del fallecimiento al interior de la Universidad del Valle en la madrugada de este sábado 21 de marzo del joven David Balladales, las directivas recordaron que está prohibido permanecer en los campus de la Universidad después de las 10pm.

A través de un comunicado, la Rectoría y las Vicerrectorías de Bienestar Universitario y Administrativa, aseguran que han tomado un conjunto de medidas para garantizar la seguridad en los diferentes campus de la Universidad, pero en particular en la Ciudad Universitaria de Meléndez.

Entre otras, se destacan las siguientes: fortalecimiento de los controles de acceso y movilidad, puesta en práctica de sistema de alarmas, prevención de situaciones que afectan la seguridad en los campus, acciones de cuidado antes, durante y después de una contingencia, protocolo de evacuación, monitoreo de señales de alertas tempranas y restricción de acceso a áreas críticas para salvaguardar la salud de los miembros de la comunidad universitaria, operación permanente del Comando de Incidentes, entre muchas otras.

Los hechos

El fallecimiento del joven David Balladales se produce como resultado de un accidente en moto ocasionado por la pérdida de control del vehículo en la Ciudad Universitaria de Meléndez.

Una vez la vigilancia tuvo conocimiento del hecho, se activó el protocolo que se pone en práctica en estos casos. Ante esta circunstancia, las Autoridades de Tránsito se hicieron presentes, así como los Bomberos llegaron y le prestaron los primeros auxilios.

No obstante, las maniobras de reanimación, Juan David falleció el sábado 21 de marzo. Medicina Legal hizo el levantamiento del cadáver y con las Autoridades de Tránsito se están adelantado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de modo y lugar de estos lamentables sucesos que terminaron con la vida de Juan David.

Este joven, entre el 2018 y el segundo semestre de 2020, cursó cuatro semestres en el Programa Académico de Filosofía; en 2024-I ingresó a la Carrera de Sociología, pero no renovó la matrícula.