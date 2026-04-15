Listo acuerdo por avalúo catastral en Piedecuesta

Bucaramanga

Después de que se levantara el paro de campesinos en Santander por los acuerdos entre el gobierno nacional y los líderes de la manifestación, el gobernador Juvenal Díaz Mateus aseguró que la situación de Piedecuesta era competencia del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Así las cosas, en la mañana de este miércoles la alcaldía de Piedecuesta junto al AMB y líderes de la protesta en el sector del buey que comunica hacia Bogotá y Los Santos se reunieron para avanzar en acuerdo que permitiera levantar el bloqueo.

“A partir de este momento y después de más de siete horas de concertación, se firma el acta de acuerdos entre la Alcaldía, AMB y representantes de la manifestación, con la cual se da por levantada la manifestación en el municipio de Piedecuesta”, señaló el AMB.

Así las cosas, la movilidad está con normalidad en todo el departamento de Santander tras seis días de bloqueos.