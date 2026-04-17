En Barichara Corte Constitucional exige soluciones de fondo ante crisis del agua en Colombia

Desde Barichara, Santander, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, afirmó que la falta de acceso al agua potable en Colombia constituye una “emergencia humanitaria” que compromete la dignidad y la vida de millones de personas.

Durante un diálogo constitucional en el Instituto Técnico Aquileo Parra, la magistrada insistió en que el agua es un derecho fundamental autónomo y no un simple servicio público. “Sin su garantía, la dignidad no es posible”, aseguró, al tiempo que cuestionó la brecha entre los avances jurídicos y la realidad en los territorios.

Meneses, fue enfática en señalar que la problemática no responde a la escasez natural, sino a fallas estructurales del Estado, como la falta de infraestructura, la desidia administrativa y la corrupción. “La corrupción que trafica con la sed es la forma más baja de violencia contra la dignidad humana”, afirmó.

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La presidenta del alto tribunal advirtió que, pese a los fallos que han protegido el derecho al agua, estos no se traducen en soluciones concretas para las comunidades. “La jurisprudencia ha avanzado más rápido que las tuberías”, dijo.

Pidió dejar atrás las soluciones temporales y avanzar hacia transformaciones de fondo, con mayor transparencia en la contratación, protección de las fuentes hídricas y una adecuada planeación del gasto público.

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Paola Andres Meneses, también destacó que la falta de agua impacta otros derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, y subrayó que no habrá paz en los territorios mientras persista esta problemática.

“Un concepto jurídico no calma la sed, ni llena a un cántaro, ni evita que un niño enferme por beber agua contaminada”, dijo la presidenta., Expuso que como mujer, madre y magistrada “me duele ver cómo el mapa de nuestra patria se está agrietando. Lo que hoy nos convoca no es un debate académico”.

La presidenta reiteró el compromiso de la Corte Constitucional de escuchar a las regiones y trabajar para que el acceso al agua deje de ser un privilegio y se garantice como un derecho efectivo para toda la población.