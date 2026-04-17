J Balvin en Bucaramanga: Este sería el impacto en el comercio tras este concierto

Bucaramanga

Uno de los artistas más importantes del género urbano llega a Bucaramanga este fin de semana, se trata de J Balvin, el cantante paisa que llega con su tour ‘Ciudad Primavera’ y según Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco en Santander, las cifras de ganancias podrían ser superior a los 8 mil millones de pesos.

“Se prevé que este artista aquí en Bucaramanga genere un crecimiento en las ventas entre 8.000 y 15.000 millones de pesos, que tengamos una expectativa de hotelería hasta el 70%“, señaló Almeyda.

Dijo también el director de Fenalco se podrían generar más de 2 mil empleos temporales directos e indirectos durante este fin de semana, generando un crecimiento del 30% respecto a uno normal.

“Realmente es muy importante seguir apuntándole a este tipo de artistas de talla nacional e internacional y eventos que se esperan que se sigan trayendo en Bucaramanga, ya que hemos visto una aceptación muy importante y en la medida que los bumangueses sigan aceptando este tipo de de eventos de entretenimiento, vamos a jalonar la economía”, agregó Almeyda.

Agregó el director que se avanzan en diálogos con managers de otros artistas para seguir abriendo esta economía en la región.