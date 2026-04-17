Náutica de Topocoro estaría lista en junio de 2027

Bucaramanga

La gobernación de Santander realizó una visita al embalse de Topocoro para verificar el avance en el proyecto náutico que se espera entregar en junio de 2027.

Según la revisión, se verificó un avance del 12,23% en el proyecto náutico, de los 30 pilotes que se tienen que hacer para la base de la plazoleta, ya se tienen listos 18 de estos para continuar con el proyecto.

“Estos pilotes están a una distancia de tres metros, son dos líneas, cuando estén listos van a ser la base del muro para construir las edificaciones y conectar con el muelle”, indicó el gobernador Días Mateus.

La inversión para este proyecto es de 90 mil millones de pesos entre recursos de orden nacional y de la gobernación de Santander y se espera que finalice como uno de los sitios turísticos del departamento.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus indicó que “se contempla la pavimentación de la vía de ingreso, una náutica, edificios, una plazoleta y un muelle que va a permitir que la gente tenga los botes y se desarrolle turismo acá”.

Así las cosas, se espera que por lo menos la vía principal que comunica al muelle esté lista dentro de los próximos seis meses.