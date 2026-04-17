Difunden video de supervivencia de hombre y mujer secuestrados en Buenaventura

Secuestro de dos personas en Buenaventura e imagen de referencia. Fotos: captura de pantalla video / Getty Images

Una mujer y un hombre siguen secuestrados en Buenaventura, Valle del Cauca. Se dio a conocer un video de supervivencia en el que ambas víctimas solicitan ayuda para recuperar su libertad.

En las imágenes aparece la comerciante Risary Caldas, conocida como ‘La China’, junto a otro hombre también secuestrado. En el video, ambos aseguran que su retención estaría relacionada con un sujeto conocido como ‘Guerra’, quien presuntamente se encuentra en Costa Rica.

“Estamos detenidos por causa de ‘Guerra’, para que hablen con él (…) de eso depende la vida de nosotros”, expresa el hombre en la grabación.

Por su parte, la mujer manifiesta afectaciones en su estado de salud. “No aguanto, quiero irme a casa (…) sufro de la presión y me siento muy mal”, dice en el video, lo que ha incrementado la preocupación por su integridad.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante de la Policía Valle (e), confirmó que se adelantan acciones articuladas entre autoridades, el CTI, el Gaula Militar de la Armada y Naciones Unidas para lograr la liberación de las víctimas.

Según las autoridades, el secuestro estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales por el pago de dinero, en las que la comerciante sería utilizada como mecanismo de presión.

En este caso, la banda criminal Los Shottas, que mantiene confrontación con Los Espartano, reconoció que dos de sus integrantes participaron en el secuestro.

A través de un comunicado, indicaron que la acción fue realizada sin autorización de la organización y de manera individual. Además, señalaron que mantienen su compromiso con el proceso de paz y rechazaron cualquier acción contra la población civil.

El Gobierno Nacional también rechazó el secuestro, ocurrido en medio de los anuncios de diálogo con estructuras criminales en Buenaventura.