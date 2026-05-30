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30 may 2026 Actualizado 19:38

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Niña indígena de 4 años fue víctima de abuso sexual y secuestro en Cali, su agresor fue capturado

El alcalde Alejandro Eder pidió a la Rama Judicial actuar con celeridad para que se haga justicia y recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable.

La Policía reveló que este sujeto registra dos registros judiciales previos por acto sexual violento, así como antecedentes por lesiones personales e injuria por vías de hecho. Foto: Policía de Cali.

La Policía reveló que este sujeto registra dos registros judiciales previos por acto sexual violento, así como antecedentes por lesiones personales e injuria por vías de hecho. Foto: Policía de Cali.

La Policía reveló que este sujeto registra dos registros judiciales previos por acto sexual violento, así como antecedentes por lesiones personales e injuria por vías de hecho. Foto: Policía de Cali.

Erika

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En Cali, un aberrante caso de abuso sexual contra una niña indígena de 4 años se conoció en las últimas horas, luego de que las autoridades lograran la captura del hombre señalado de cometer el delito.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, confirmó que el presunto agresor es un hombre de 28 años, quien se ganó la confianza de la madre de la menor, para posteriormente secuestrarla.

Tras iniciar su búsqueda y seguir su ruta de escape en motocicleta, las autoridades logran capturarlo en flagrancia en el barrio Altos de los Chorros y rescatar a la niña.

“Nuestras unidades llegaron al lugar, hicieron efectiva la captura del sospechoso y pusieron a salvo a la niña, quien se encontraba en absoluto estado de vulnerabilidad. La menor fue traslada de manera inmediata a la clínica Valle del Lili, donde un equipo médico especializado activo la ruta de atención integral para el restablecimiento de sus derechos. Desafortunadamente su pronóstico de salud es reservado”, detalló el general.

El oficial además reveló que este sujeto tiene dos registros judiciales previos por acto sexual violento, así como antecedentes por lesiones personales e injuria por vías de hecho. El indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo con secuestro.

Más información

La captura de este hombre fue destacada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien pidió a la Rama Judicial actuar con celeridad para que se haga justicia y recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable.

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